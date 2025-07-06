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娛樂 最新消息

（圖輯）金在中不能去夜市氣嘟嘟！凍齡顏值看不出40歲太扯了

金在中完全看不出來40歲，顏值太驚人了。（記者王文麟攝）金在中完全看不出來40歲，顏值太驚人了。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星金在中今天（6日）在台北國際會議中心開唱，金在中不愧是出道超過20年的偶像，有BABIES（粉絲名）稱「夢想是跟你結婚」，金在中反應很快回應：「但是我跟你結婚，其他人的夢想就不能成真了」。

來到台灣，金在中很想去夜市，卻因為颱風「丹娜絲」來襲，很可能無法前往，所以要把怨氣都出在歌曲上，更加賣力演出。他表示，「你們知道我喜歡在地的東西，台灣威士忌、台灣的藥也很有名，台灣的美食很好吃要寄給我，我很想去在地的市場，只要有2萬韓元就可以吃很飽。」金在中表示有一種麵很好吃，想了一下他竟然用喇叭模仿街頭叫賣聲「麵線、麵線」，笑翻眾人。

金在中左半臉也很完美，簡直零死角。（記者王文麟攝）金在中左半臉也很完美，簡直零死角。（記者王文麟攝）

金在中展現搖滾風格，左手拿麥克風高唱。（記者王文麟攝）金在中展現搖滾風格，左手拿麥克風高唱。（記者王文麟攝）

金在中化身Rockstar。（記者王文麟攝）金在中化身Rockstar。（記者王文麟攝）

金在中唱歌連頭髮都很有戲。（記者王文麟攝）金在中唱歌連頭髮都很有戲。（記者王文麟攝）

金在中展現超強歌唱實力。（記者王文麟攝）金在中展現超強歌唱實力。（記者王文麟攝）

金在中。（記者王文麟攝）金在中。（記者王文麟攝）

金在中賣力歌唱，一度表情猙獰，不過仍是超級帥。（記者王文麟攝）金在中賣力歌唱，一度表情猙獰，不過仍是超級帥。（記者王文麟攝）

金在中凶狠的表情、動作，不說還以為是韓劇劇照。（記者王文麟攝）金在中凶狠的表情、動作，不說還以為是韓劇劇照。（記者王文麟攝）

金在中賣力獻唱，展現超強歌聲。（記者王文麟攝）金在中賣力獻唱，展現超強歌聲。（記者王文麟攝）

金在中向全場粉絲說好，感謝大家颱風天的到來。（記者王文麟攝）金在中向全場粉絲說好，感謝大家颱風天的到來。（記者王文麟攝）

金在中稱因為颱風不能逛夜市，所以要把怨氣都出在歌曲上。（記者王文麟攝）金在中稱因為颱風不能逛夜市，所以要把怨氣都出在歌曲上。（記者王文麟攝）

金在中。（記者王文麟攝）金在中。（記者王文麟攝）

金在中仰著頭高歌，沉醉在表演當中。（記者王文麟攝）金在中仰著頭高歌，沉醉在表演當中。（記者王文麟攝）

金在中。（記者王文麟攝）金在中。（記者王文麟攝）

金在中左手拿麥克風歌唱，右手拍打胸膛。（記者王文麟攝）金在中左手拿麥克風歌唱，右手拍打胸膛。（記者王文麟攝）

金在中舉高右手，擺出宛如「救我」的動作。（記者王文麟攝）金在中舉高右手，擺出宛如「救我」的動作。（記者王文麟攝）

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