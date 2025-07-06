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娛樂 最新消息

老闆拚了！JYP粉紅透視戰袍上身 太敢穿全網驚呆

JYP娛樂創辦人「朴軫永」擔任Waterbomb首日表演嘉賓。（翻攝自IG）JYP娛樂創辦人「朴軫永」擔任Waterbomb首日表演嘉賓。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者張宇嫺／綜合報導〕韓國著名的潑水音樂節「Waterbomb Festival 2025」於4日登場，並於今（6）日畫下句點。Waterbomb音樂節最大亮點就是台上歌手能與台下觀眾一同潑水狂歡，且共有71組藝人登台表演。其中，JYP娛樂創辦人「朴軫永」（JYP）在Waterbomb演出的穿搭，可是驚呆了所有觀眾及網友。

JYP事前在社群劇透自己的戰袍，還大秀身材管理的成果。（翻攝自IG）JYP事前在社群劇透自己的戰袍，還大秀身材管理的成果。（翻攝自IG）

JYP娛樂創辦人朴軫永作為首日卡司之一，他的表演造型可說是豁出去了！演出前，他就已經迫不及待在社群上劇透他的「戰袍」，並興奮寫下「服裝已經準備好了，身體也準備好了，今晚見（愛心）」，圖片可見是一件粉色半透明削肩背心，還有曬出體重計展示身材管理的成果；沒想到真正上台時，他更進一步搭配同款透視粉色長褲和鮮豔粉紅墨鏡，在台上忘我勁歌熱舞，讓看到影片的網友笑說：「不說我還以為他自費來參加的」。

JYP閃亮登場。（翻攝自IG）JYP閃亮登場。（翻攝自IG）

衣服的另一面甚至是挖空大露背造型。（翻攝自IG）衣服的另一面甚至是挖空大露背造型。（翻攝自IG）

因為造型實在太過吸睛，他的表演影片在網上瘋傳，引大批網友笑翻並留言「老闆比自家女團成員還辣」、「謝謝你承包了我整晚的笑容」、「這是沒有需求的供給...」。

JYP往台下噴水，全場氣氛超嗨。（翻攝自IG）JYP往台下噴水，全場氣氛超嗨。（翻攝自IG）

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