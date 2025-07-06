不幹了！G級「前偶像」女優突宣布引退

日本AV女優「月見若葉」宣布將在7月底引退。（組合照，翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優「月見若葉」擁有甜美長相配上149公分、G級上圍的身材，加上曾經當過偶像的經歷，出道時引起不小關注。不過，前幾日她在社交平台X上宣布，自己在完成最後一個攝影工作後，將在7月底引退，卸下AV女優的頭銜了。

月見若葉於Faleno的maryGOLD出道。（翻攝自JKF）

AV達人「一劍浣春秋」表示，月見若葉出道的maryGOLD在Faleno集團屬於次一級的片商，專屬合約給得相當短，且大多數參與演出的都是用化名甚至是不給名字的素人企劃，因此許多人看過她多次卻不知道她的名字「月見若葉」。對此，達人感嘆，「這就是做企劃女優比較辛苦的地方，要熬到每一次作品都打上自己的名字真的很不容易」。

月見若葉曾經擔任偶像，後出道成為AV女優。（翻攝自JKF）

即便說了要引退，但月見若葉並沒有說自己的引退作品是哪一部；這也是AV業界常有的情況，想要有引退作的女優的等級必須要有一定的等人氣與買氣，只能說這一行真的非常殘酷。

月見若葉擁有甜美外型加上傲人上圍。（翻攝自X）

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