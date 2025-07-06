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丟丟妹豪宅漏水成「惡鄰」？ 鄰居氣噗噗：天花板發霉

直播天后「丟丟妹」李明珊在新北的住處被鄰居指漏水導致天花板發霉。（翻攝自IG）直播天后「丟丟妹」李明珊在新北的住處被鄰居指漏水導致天花板發霉。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕直播天后「丟丟妹」李明珊曾被媒體報導個人年收入破億，20幾歲時就在台北、台中兩地置產。不過她位於新北市的房產近日出問題，還被鄰居抱怨不停。

根據《聯合報》報導，丟丟妹位於新北市的房子最近被鄰居抱怨漏水嚴重，鄰居認為是丟丟妹家的浴室出狀況，故丟丟妹大手一揮，豪擲150萬元重新裝修浴室。但丟丟妹怎麼也想不透，自己搬回新北住處才半年多，如果存在漏水問題，早個2、3年就該發現了，怎麼會拖到現在才反應？丟丟妹說：去年底鄰居反映，自己不疑有他，覺得怎麼可能會漏？但今年鄰居又反映，更表示自家天花板都滴水發霉，丟丟妹乾脆重新裝修浴室，從根本解決問題。

丟丟妹想不透為什麼之前都沒有漏水問題，她入住半年就發生漏水。（翻攝自IG）丟丟妹想不透為什麼之前都沒有漏水問題，她入住半年就發生漏水。（翻攝自IG）

丟丟妹認為自己用水量不大，因為她只淋浴不泡澡，每次洗澡也像戰鬥澡一樣10分鐘內搞定，竟然造成漏水問題。雖然設計師說可能受到地震影響導致防水層破裂，加上大理石包太厚，雷射無法偵測到，極難判定，必須全部敲掉才能找出問題。但丟丟妹也想到，抓漏的鑑定費又要由誰負擔呢？

丟丟妹本想重新裝修浴室解決問題，但發現費用由誰出目前難釐清，故暫停裝修。（翻攝自臉書）丟丟妹本想重新裝修浴室解決問題，但發現費用由誰出目前難釐清，故暫停裝修。（翻攝自臉書）

倘若花了錢仍找不到漏水問題所在，樓下鄰居滲水問題未能解決，這筆費用算誰的？丟丟妹思及此處讓浴室裝修先停工，但鄰居希望她能支付修理天花板費用，讓丟丟妹很無奈：就是還沒找到問題啊。

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