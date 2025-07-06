aespa Karina公開道歉 認：談總統大選太無知

aespa隊長Karina上網路節目《妖精在炯》，首度對先前捲入「政治立場爭議」做出回應。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國夯女團aespa帶著新專輯回歸，隊長Karina今（6）登上網路節目《妖精在炯》宣傳，在節目中她首度對先前捲入「政治立場爭議」做出回應，表示自己當時無知，現在非常後悔，她也非常誠懇地向受困擾的粉絲、團員道歉。

Karina和主持人鄭在炯在節目中侃侃而談，當聊到「夢想」時，她說自己希望人生平安順遂，更主動提到「最近有一些爭議，不只是我自己，我也希望身邊的每個人都能平安無事地過日子」Karina首度坦承，當初自己談到總統大選，並沒有政治意圖，「很想親口說清楚」。

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讓粉絲和很多人感到困擾，Karina想說聲對不起。

Karina更覺得讓粉絲們擔心覺得愧疚不已，她說：「真的對不起，讓粉絲和很多人感到困擾，我想說聲對不起。」

Karina（左）主動提起自己引起的風波。（翻攝自YouTube）

Karina還原當時狀況，當天因為天氣有點冷，所以她和工作人員外出購物時隨手買了件風衣更拍照上傳到社群網站。她原本的用意是想和粉絲互動，但不久之後接到通知，文章已被刪除，她說：「我承認沒有事先了解情況」，也覺得當時的發言非常無知。她已經好好反省，認為：「我當時人在國外，但那也是我應該注意的事情，這讓我深刻體會到『真的要更有意識、更去學習』」。

Karina（左）澄清自己並沒有想討論政治的意圖。（翻攝自YouTube）

從Karina說話的表情可以感受到她心裡很不好受，她說：「畢竟是我引發了這些話題，我應該承擔責任，但連成員們也受到波及，這點讓我特別難過」。看著Karina懊惱又後悔，鄭在炯安慰她：「因為妳是為了粉絲出面說明，大家會理解妳的心情」。

事情起因為今年5月27日，Karina在社群媒體上傳了一張自己穿著數字「2」的黑色條紋風衣。當時正值韓國大選前夕，一舉一動都被放大，有人看到她的照片質疑是否支持特定候選人？SM娛樂迅速發聲：「Karina純粹分享日常穿搭，並無任何其他目的或意圖，得知可能引發誤解後已立刻刪除貼文，對造成不便深表歉意。」好在隨著總統大選結束，風波已逐漸消散。

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