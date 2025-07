BLACKPINK世巡開跑！新歌《JUMP》全球首唱 李敏鎬、TWICE都來朝聖

BLACKPINK的「DEADLINE」演唱會在韓國開跑。(翻攝自X)

〔娛樂頻道/綜合報導〕韓國天團BLACKPINK昨起(5日)展開「DEADLINE」世界巡迴演唱會,一連兩天共動員7.8萬名觀眾共襄盛舉,連李敏鎬、TWICE、EXO、aespa、BTS等人都是座上賓。

BLACKPINK昨起兩天在高陽體育場舉行《BLACKPINK 2025 WORLD TOUR IN GOYANG》,她們以《Kill This Love》開場,瞬間點燃全場氣氛,接著演唱《Pink Venom》、《PLAYING WITH FIRE》等夯曲,4名成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa近年耕耘solo有成,她們也各自帶來兩首以上的solo個人表演,Rosé的《APT.》更是掀起全場大合唱。演唱會的最高潮,莫過於她們的新歌《JUMP》,這也是全球首唱,影片在網路上瘋傳,充滿電音的曲風,令人期待指數爆表。

李敏鎬到場力挺BLACKPINK。(翻攝自李敏鎬IG)

不過昨天一度發生爭議,有觀眾抗議,聲稱自己購買了N3區第三排、13.2萬韓元(約台幣2802元)的位子,卻只能看到大螢幕,完全看不到舞台,質疑該座位區根本沒有被列為「視線不良區」,讓他不滿的說什麼都沒看到。

TWICE娜璉、志效以及Red Velvet的IRENE、SEULGI都到場朝聖BLACKPINK。(翻攝自X)

「DEADLINE」是BLACKPINK自2023年9月起跑的「Born Pink」之後,時隔約1年10個月舉辦的首場巡迴演唱會,將跑遍16個城市、31場演出,高雄場則在10月18、19日於世運主場館舉行。BLACKPINK是第一個首次在高陽體育場舉行專場演唱會的韓國女團,宣告了傳奇的回歸。

