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BLACKPINK世巡開跑！新歌《JUMP》全球首唱 李敏鎬、TWICE都來朝聖

BLACKPINK的「DEADLINE」演唱會在韓國開跑。（翻攝自X）BLACKPINK的「DEADLINE」演唱會在韓國開跑。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK昨起（5日）展開「DEADLINE」世界巡迴演唱會，一連兩天共動員7.8萬名觀眾共襄盛舉，連李敏鎬、TWICE、EXO、aespa、BTS等人都是座上賓。

BLACKPINK昨起兩天在高陽體育場舉行《BLACKPINK 2025 WORLD TOUR IN GOYANG》，她們以《Kill This Love》開場，瞬間點燃全場氣氛，接著演唱《Pink Venom》、《PLAYING WITH FIRE》等夯曲，4名成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa近年耕耘solo有成，她們也各自帶來兩首以上的solo個人表演，Rosé的《APT.》更是掀起全場大合唱。演唱會的最高潮，莫過於她們的新歌《JUMP》，這也是全球首唱，影片在網路上瘋傳，充滿電音的曲風，令人期待指數爆表。

李敏鎬到場力挺BLACKPINK。（翻攝自李敏鎬IG）李敏鎬到場力挺BLACKPINK。（翻攝自李敏鎬IG）

不過昨天一度發生爭議，有觀眾抗議，聲稱自己購買了N3區第三排、13.2萬韓元（約台幣2802元）的位子，卻只能看到大螢幕，完全看不到舞台，質疑該座位區根本沒有被列為「視線不良區」，讓他不滿的說什麼都沒看到。

TWICE娜璉、志效以及Red Velvet的IRENE、SEULGI都到場朝聖BLACKPINK。（翻攝自X）TWICE娜璉、志效以及Red Velvet的IRENE、SEULGI都到場朝聖BLACKPINK。（翻攝自X）

「DEADLINE」是BLACKPINK自2023年9月起跑的「Born Pink」之後，時隔約1年10個月舉辦的首場巡迴演唱會，將跑遍16個城市、31場演出，高雄場則在10月18、19日於世運主場館舉行。BLACKPINK是第一個首次在高陽體育場舉行專場演唱會的韓國女團，宣告了傳奇的回歸。

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