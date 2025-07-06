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S媽思女成疾夜不能寐 具俊曄爆瘦令人心疼

S媽再度轉貼母親節時聚會的照片，具俊曄（後排右）身形消瘦，S媽（前排右2）則為失眠所苦。（翻攝自臉書）S媽再度轉貼母親節時聚會的照片，具俊曄（後排右）身形消瘦，S媽（前排右2）則為失眠所苦。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月因病於日本驟逝，享年48歲。噩耗傳出後，S家陷入悲傷，「小S」徐熙娣宣布停工半年、具俊曄過度悲傷而暴瘦、小S二女兒「Lily」許韶恩日前舉辦畫展也以畫作悼念大S。Lily在內湖舉辦畫展，身為外婆的「S媽」黃春梅也到現場支持，身旁親友紛紛安慰她要照顧好身體。今（6）S媽又在社群平台發文，看得出仍沉浸在悲傷中。

小S（右）上月29日出現在二女兒Lily的畫展，久違對外露面。（翻攝自IG）小S（右）上月29日出現在二女兒Lily的畫展，久違對外露面。（翻攝自IG）

始終悲傷不已的S媽雖然看了身心科，情緒依舊低落、沮喪，她發文表示「現在是黑天還是白夜！問了一下友人，她回答：你只睡了半個小時，我的天老爺啊！！救救我、我需要睡一覺」看得出來身為失眠所困。

今日凌晨2點S媽又轉貼母親節時的貼文，照片中的具俊曄憔悴暴瘦，母親節時，S媽曾提及「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因為思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有2個孝順的女兒，我一定要堅強起來，也許不是立刻」。

S媽（左）思念大S，夜夜不能成眠。（翻攝自臉書）S媽（左）思念大S，夜夜不能成眠。（翻攝自臉書）

屢屢失眠的S媽先前遲遲未能夢見大S，一度難過到寫下「我的心肝寶貝，妳真的放棄娘與孩子了嗎？請在夢中給我一個指示、太愛妳了、想妳 愛妳、永遠 永遠」並將此文一連轉發5次，讓人見了不忍鼻酸。

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