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26歲網紅超怕陌生人 8月大女兒路人抱過背部竟化膿

26歲中國網紅韓安冉直播時自曝女兒被陌生人抱過後造成「蟲卵感染」。（翻攝自微博）26歲中國網紅韓安冉直播時自曝女兒被陌生人抱過後造成「蟲卵感染」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕26歲中國網紅韓安冉先前因歷經「3結3離」擁有多段婚姻，被網友調侃是「八離世家」，她本人事後大方回應自己的確有7本離婚及結婚證書，否認自己八次離婚。升格當人母的她日前又直播公開8個月大女兒「優米」背部出現「蟲卵感染」導致駭人傷口，同時也曝光傷口到底怎麼來的。

韓安冉曬出8個月大女兒優米的傷勢。（翻攝自微博）韓安冉曬出8個月大女兒優米的傷勢。（翻攝自微博）

韓安冉日前在直播中，表示自己在路上常常被粉絲或路人要求抱抱她的孩子拍照，向來大方的她很少拒絕。她非常自責自己害孩子遭傳染，也懷疑是否因為陌生人在戶外接觸感染物之後抱過優米，才讓過敏原傳播，加劇優米的皮膚問題。

韓安冉表示以後再也不會讓陌生人抱孩子。（翻攝自微博）韓安冉表示以後再也不會讓陌生人抱孩子。（翻攝自微博）

好在背部因蟲卵感染而化膿的傷口已經逐漸好轉，並開始結痂。韓安冉也下定決心，為了避免再次發生問題，她以後禁止路人接觸優米，希望粉絲能體諒她為人母的心情。部分網友質疑韓安冉家裡養狗，為何沒懷疑是狗狗傳染給優米，韓安冉澄清，女兒的過敏並非養狗所致，並希望外界不要再有過多揣測。

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