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網紅蹦闆懸賞尋人 揭對方涉詐百萬元

網紅「蹦闆」呂育銓透過網路尋人。（翻攝自臉書）網紅「蹦闆」呂育銓透過網路尋人。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「蹦闆」呂育銓以精品代購起家，平日亦透過直播販賣精品並積極拓展副業，今（6）他無預警透過社群平台發出尋人啟事，同時表示提供獎金懸賞一名台南涉嫌詐騙的男子，引起熱烈討論。

蹦闆公布所尋之人長相與訊息。（翻攝自IG）蹦闆公布所尋之人長相與訊息。（翻攝自IG）

蹦闆尋找的這個人，自稱從警界退休，並透露想找出此人的原因為「在台南協助一位七屆里長的兒子詐騙100萬，目前消失避不見面，懸賞此人下落」。由於蹦闆粉絲眾多，尋人啟事公開後，聲量驟然更高。

孫生砲轟蹦闆有大頭症。（翻攝自臉書）孫生砲轟蹦闆有大頭症。（翻攝自臉書）

先前蹦闆接下《拳願之星2》格鬥實境節目錄製，且與同為賽評的孫生爆發口角，氣炸直呼：退錢不錄。孫生砲轟蹦闆有大頭症；蹦闆則反擊孫生「不夠格跟我叫板」。

蹦闆對員工極好，發獎金不手軟。（翻攝自臉書）蹦闆對員工極好，發獎金不手軟。（翻攝自臉書）

蹦闆副業橫跨花店、餐飲、建築等，旗下員工約百名，自稱全部行業年收入至少10億元，賺進荷包的金額大約8千萬元。蹦闆賺得多，對員工也非常大方，給員工的年終獎金最少都有兩個月，且每月也會另外發獎金。

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