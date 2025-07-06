丁噹大讚馬來西亞白咖啡又香又對味 向梁靜茹借勇氣挑戰難題

丁噹到馬來西亞開唱，性感登場。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹11月15、16日將在台北小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，昨（5日）先到馬來西亞開唱，由於歌迷太過熱情，她到台下互動還差點走不回舞台。

唱過許多好歌的丁噹，一連獻唱《夜貓》、《你為什麼說謊》、《好難得》等歌曲，還翻唱師兄五月天的嗨歌《派對動物》，她也帶來新歌《記憶咖啡》，丁噹說馬來西亞的白咖啡也是她記憶中又香又對味的咖啡。

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丁噹大馬演唱會到台下和歌迷互動，氣氛熱鬧。（相信音樂提供）

丁噹也從延伸舞台走下台和歌迷近距離互動，握手、抱抱來者不拒，歌迷的熱情讓她差點走不回舞台。這次到大馬開唱，丁噹也送上大馬限定驚喜，選唱馬來西亞歌手梁靜茹的《勇氣》。安可時她還特別挑戰演唱馬來歌曲《Ｍasing Masing》送給歌迷，為此苦練了兩個多月，她說：「發音真的好難，用了各種的拼音提醒自己不要唱錯，希望大家滿意。」

目前丁噹小巨蛋11月15日演唱會門票已完售，11月16日加場也有九成的好成績，購票可洽拓元售票。

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