「我是高雄ㄟ查某仔」 滅絕師太返鄉哭了「回到這邊才敢」

黃小琥返回家鄉高雄舉辦演唱會。（大大娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「滅絕師太」黃小琥昨（5日）在高流舉辦「琥·嚮TRIGGER」演唱會，一開場就熱情向家鄉觀眾高喊：「只有回到這邊，我才敢大聲跟大家說，我是高雄ㄟ查某仔！」霸氣又真摯的開場talking，立刻點燃全場氣氛，台下掌聲歡呼如雷。

黃小琥返回家鄉高雄舉辦演唱會。（大大娛樂提供）

演唱會從經典金曲到新作深情交織，黃小琥時而豪邁、時而深情，演唱《藍色漸層》時，她一度情緒潰堤、感傷拭淚，讓全場觀眾也跟著沉浸其中；老友「療癒系歌后」萬芳剛結束加拿大行程便火速南下捧場，黃小琥唱到《新不了情》前說道：「原唱今天也有來喔！」還霸氣對台下大喊：「萬小芳～愛妳喔！」萬芳則開心舉起雙手比出愛心，大方回應台上好友。萬芳表示，看到好朋友重返舞台非常感動，尤其聽到愛歌《我只想知道你是否真的愛我》，簡直開心極了。

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萬芳、郭婞淳來看黃小琥演出。（大大娛樂提供）

此外，東京奧運舉重金牌得主郭婞淳，也悄悄現身高流。雖然月底即將代表國家參加國際賽事，仍特別抽空前來觀賞。她表示：「小琥的歌聲很有力量，讓我備賽時也會更有能量。」促成此美事的就是萬芳，她親自邀請好友郭婞淳一起同來。據悉兩人雖然年齡與領域不同，卻是私下互相打氣、惺惺相惜的忘年之交，萬芳說：「我們都是用生命影響生命的人。」

黃小琥返回家鄉高雄舉辦演唱會。（大大娛樂提供）

演唱氣氛層層堆疊，黃小琥說演唱會沒有嘉賓，現場每位粉絲就是最好的嘉賓，她在演唱《New York New York》時，邀請台下觀眾上來跳大腿舞同樂，一上台就多達40來位，瞬間成壯觀人龍，而她更即興將「紐約紐約」改唱成「高雄高雄」，全場尖叫叫好，場面相當熱烈。巡演將於10月25日（六）在台中舉行，購票請洽「年代售票系統」。

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