《死亡擱淺2》小島秀夫抵台！聲優若山詩音演出新角

日本知名遊戲製作人小島秀夫，近期率領「小島工作室」抵達台灣。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本知名遊戲製作人小島秀夫，近期率領「小島工作室」抵達台灣。今（6）他在台北西門町展開全球見面會活動「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2」，他此次來台是為了最新力作《死亡擱淺2：冥灘之上》（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）宣傳，該遊戲目前已在PS5上推出，並獲得全球玩家好評。

創作期間《死亡擱淺2：冥灘之上》小島秀夫身患重病。（翻攝自X）

小島秀夫先前在日本曾為了慶祝《死亡擱淺2：冥灘之上》舉辦活動，當時他透露，這個遊戲是在克服他「人生最大危機」後才完成的。先前推出《死亡擱淺》時廣受好評，所以相隔4年半之後他又推出《死亡擱淺2：冥灘之上》，不過，創作期間小島秀夫身患重病，因此，在體力、健康皆不盡人意的狀況下完成作品，讓他覺得有種重生的感覺。尤其遊戲推出後，玩家的反饋極佳，讓他更覺得非常高興。

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若山詩音在《死亡擱淺2：冥灘之上》中為「トゥモロウ」（Tomorrow，明日）角色配音。（翻攝自X）

為了讓玩家感受到《死亡擱淺》與《死亡擱淺2：冥灘之上》的差異，小島秀夫非常注意細節，他說：「《死亡擱淺》在過去5年裡已經有超過2千萬玩家體驗過遊戲」，所以設計《死亡擱淺2：冥灘之上》時，他刻意圍繞著主角Sam Porter Bridges（サム）的人性部分，使其產生顯著變化，另外這次的遊戲中有3～4人也是前作主角。此次若山詩音擔任「トゥモロウ」（Tomorrow，明日）角色配音；「レイニー」（Rainy，雷尼）由忽那汐里擔任，明顯可見在「情感」的部分小島秀夫此番下了不少功夫。

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