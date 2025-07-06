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娛樂 最新消息

若山詩音好忙！今日3大消息一次看

《BLADE & BASTARD》宣布演出聲優陣容。（翻攝自X）《BLADE & BASTARD》宣布演出聲優陣容。（翻攝自X）

〔記者張宇嫺／台北報導〕由蝸牛くも所創作的輕小說《BLADE & BASTARD》2024年10月20日宣佈動畫化，今（6）日公布演出聲優陣容，其中，主角伊亞瑪斯（イアルマス）將由谷川慎出演；賈貝吉（ガーベイジ）由楠木燈出演；拉拉伽（ララジャ）由山下大輝出演 ；艾妮琪（アイニッキ）由早見沙織出演 ；貝卡南（ベルカナン）由若山詩音出演。

日本聲優若山詩音。（翻攝自日網）日本聲優若山詩音。（翻攝自日網）

若山詩音為遊戲《絕區零》中的角色「艾蓮·喬」（前排右1）配音。（翻攝自YT）若山詩音為遊戲《絕區零》中的角色「艾蓮·喬」（前排右1）配音。（翻攝自YT）

其中，若山詩音的演出受到部分網友的矚目，因為昨（5）日遊戲《絕區零》為慶祝一周年，直播公開了出演角色「艾蓮·喬」的聲優若山詩音所翻唱的歌曲〈モエチャッカファイア〉cover影片。

由若山詩音翻唱的歌曲〈モエチャッカファイア〉。（翻攝自YT）由若山詩音翻唱的歌曲〈モエチャッカファイア〉。（翻攝自YT）

小島秀夫（右）過去和若山詩音合照，手上還不忘拿《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的周邊。（翻攝自X）小島秀夫（右）過去和若山詩音合照，手上還不忘拿《Lycoris Recoil 莉可麗絲》的周邊。（翻攝自X）

另外，日本遊戲製作人小島秀夫為最新遊戲《死亡擱淺2：冥灘之上》來台宣傳，而《死亡擱淺2：冥灘之上》新角色 「TOMORROW」 的日文版聲優正是若山詩音！據悉，小島秀夫會邀請若山詩音擔任聲優，是因為相當喜愛她參與配音演出的動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》。

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