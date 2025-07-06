本土劇男星膿包惡化開刀 一症狀恐釀敗血症

江俊翰擠膿包，演變成蜂窩性組織炎（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕53歲男星江俊翰近年以《嫁妝》、《多情城市》、《愛的榮耀》等8點檔作品活躍。怎料，他昨（5日）突然在社群曬出住院照，透露自己即將動刀，且開完刀還得住院兩週，若症狀嚴重甚至可能引發敗血症，消息曝光後讓粉絲十分擔心。

江俊翰曬出一張住院照，從畫面角度判斷，他當時應是躺在病床上，病房裡燈光全暗，僅有窗外晴朗陽光灑落室內，他無奈地寫下：「陽光燦爛的週六，終於等到病床星期一準備開刀清創的病人……」

請繼續往下閱讀...

江俊翰曬出住院照，透露即將動刀。（翻攝自臉書）

他進一步解釋，原本只是單純擠個膿包，沒想到竟演變成蜂窩性組織炎，「細菌頑強到你派最優秀的抗生素兵團去打仗，結果抗生素兵團整個被打趴」，讓他直呼嚇人。更讓人憂心的是，他坦言這幾天血壓一直偏低，被護理師提醒容易引發敗血症，苦中作樂地說：「據說開完刀還要住兩個禮拜……好吧，以前一直慶幸自己，不管大病小病都沒有嚴重到需要住院的我，終於禮拜一要失去貞操了。」貼文曝光後，圈內好友與粉絲紛紛留言關心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法