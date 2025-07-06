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小驚險！田馥甄唱到一半 南投突宣布今晚停班停課

田馥甄南投埔里最終場小巡演照常舉行。（翻攝自IG）田馥甄南投埔里最終場小巡演照常舉行。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄今（6日）到南投埔里暨南大學科院⼤草坪舉辦「田調」野地小巡演最終場，沒想到唱到一半，南投突然宣布今晚六點開始停班停課，現場不少歌迷心中的感覺就像田馥甄的歌曲《小幸運》一樣，直呼「小幸運」，因為若是太早宣布停班停課消息，今天的演出就勢必取消，已購票的歌迷也就沒法聽到田馥甄唱歌了。

田馥甄演出前在社群分享歌迷入場情形。（翻攝自IG）田馥甄演出前在社群分享歌迷入場情形。（翻攝自IG）

因應颱風來襲，今天歌迷入場時現場都有分發雨衣，田馥甄也連續在社群限動分享多則歌迷入場照片，她還提到：「今天的埔里，完全沉浸式，水墨山水畫」，另提到：「看看千變萬化的山景，邊聽著我為你們安排的埔里進場歌單，希望你們喜歡。」

田馥甄覺得今天的埔里景色如同山水畫。（翻攝自IG）田馥甄覺得今天的埔里景色如同山水畫。（翻攝自IG）

今天下午4點田馥甄的演唱會開始，當時現場無風無雨，歌迷也紛紛脫下身上穿的簡便雨衣，而就在開始演出半小時左右，南投突然宣布晚上六點後停班停課，由於現場有接駁車，歌迷不用擔心屆時沒有交通工具可以離場，歌迷都期盼這場演出可以順利完成。

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