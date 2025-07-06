「平成歌姬」濱崎步8月來台 前男友長瀨智也曬帥照

前TOKIO成員長瀨智也退出演藝圈後，過得十分愜意。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前「國民男團」TOKIO因成員國分太一多次違紀，經過討論後決定解散團體。1994年9月21日長瀨智也正式以TOKIO成員身分出道，他的演藝成果斐然，橫跨偶像、演員、歌手。在TOKIO時期他擔任主唱，受到許多人喜愛，不過2021年3月，長瀨智也選擇退出團體與演藝圈，讓許多人感到震驚。退出演藝圈之後的長瀨智也經常在社群分享自己騎摩托車、釣魚的照片，讓人感到過得十分愜意。

長瀨智也宣布退出TOKIO。（翻攝自X）

長瀨智也1993年首度參與電視劇演出，他的經典作有《白線流》、《池袋西口公園》、《女婿大人》，其中《女婿大人》一劇更是傳奇，長瀨智也以劇中主角「櫻庭裕一郎」身分發行過2張個人單曲。在電影部分長瀨智也同樣交出亮眼成績單，2000年他憑著首部電影《絕命72小時》奪下第15屆「石原裕次郎新人獎」。

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「平成歌姬」濱崎步（左）與長瀨智也熱戀時曾擁有情侶刺青。（翻攝自X）

日本「平成歌姬」濱崎步即將在8月2日在台北小巨蛋舉行演唱會，這位傳奇女星跟長瀨智也有過一段情，當時也是震撼整個演藝圈。濱崎步的首任男友就是長瀨智也，2001年8月濱崎步還曾在記者會上秀出婚戒，更霸氣表示：「這是長瀨智也送我的」。兩人也曾擁有情侶刺青，在彼此肩膀上各刺一個天使翅膀圖案，只要兩人在一起，翅膀就能成對，更能合成一個「愛心天使」圖樣，但兩人戀情長跑7年後仍以分手結束。

46歲的長瀨智也日前在社群曬出自己騎摩托車的照片，現在的他造型狂野，蓄長鬍，即使已經不在演藝圈，許多粉絲狂讚：「太帥了」、「有點時尚」。

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