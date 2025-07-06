晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

「平成歌姬」濱崎步8月來台 前男友長瀨智也曬帥照

前TOKIO成員長瀨智也退出演藝圈後，過得十分愜意。（翻攝自IG）前TOKIO成員長瀨智也退出演藝圈後，過得十分愜意。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前「國民男團」TOKIO因成員國分太一多次違紀，經過討論後決定解散團體。1994年9月21日長瀨智也正式以TOKIO成員身分出道，他的演藝成果斐然，橫跨偶像、演員、歌手。在TOKIO時期他擔任主唱，受到許多人喜愛，不過2021年3月，長瀨智也選擇退出團體與演藝圈，讓許多人感到震驚。退出演藝圈之後的長瀨智也經常在社群分享自己騎摩托車、釣魚的照片，讓人感到過得十分愜意。

長瀨智也宣布退出TOKIO。（翻攝自X）長瀨智也宣布退出TOKIO。（翻攝自X）

長瀨智也1993年首度參與電視劇演出，他的經典作有《白線流》、《池袋西口公園》、《女婿大人》，其中《女婿大人》一劇更是傳奇，長瀨智也以劇中主角「櫻庭裕一郎」身分發行過2張個人單曲。在電影部分長瀨智也同樣交出亮眼成績單，2000年他憑著首部電影《絕命72小時》奪下第15屆「石原裕次郎新人獎」。

「平成歌姬」濱崎步（左）與長瀨智也熱戀時曾擁有情侶刺青。（翻攝自X）「平成歌姬」濱崎步（左）與長瀨智也熱戀時曾擁有情侶刺青。（翻攝自X）

日本「平成歌姬」濱崎步即將在8月2日在台北小巨蛋舉行演唱會，這位傳奇女星跟長瀨智也有過一段情，當時也是震撼整個演藝圈。濱崎步的首任男友就是長瀨智也，2001年8月濱崎步還曾在記者會上秀出婚戒，更霸氣表示：「這是長瀨智也送我的」。兩人也曾擁有情侶刺青，在彼此肩膀上各刺一個天使翅膀圖案，只要兩人在一起，翅膀就能成對，更能合成一個「愛心天使」圖樣，但兩人戀情長跑7年後仍以分手結束。

46歲的長瀨智也日前在社群曬出自己騎摩托車的照片，現在的他造型狂野，蓄長鬍，即使已經不在演藝圈，許多粉絲狂讚：「太帥了」、「有點時尚」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中