晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才剛碰上暴風雪！鮮肉男團返台又遇到颱風來襲

王ADEN探班F.F.O。（踢帕娛樂提供）王ADEN探班F.F.O。（踢帕娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《原子2》冠軍男團F.F.O舉辦首張專輯《Future For One》簽唱會，立下Flag：「希望能在北流開專場演唱會。」一路從比賽看著F.F.O出道的王ADEN到場祝賀，真情告白：「我愛你們！」不忘叮嚀在媒體面前要好好說話，才能保持帥氣。此外，F.F.O分享消暑妙招，認真表示：「心靜自然涼！」談起誰最怕熱，團員們毫無懸念一致認同加藤是流汗王。

F.F.O颱風來襲前舉辦簽唱會。（踢帕娛樂提供）F.F.O颱風來襲前舉辦簽唱會。（踢帕娛樂提供）

簽唱會開場，俊希、至琦、加藤琉士以中英日三種語言和現場打招呼，隨後帶來專輯主打歌《大丈夫》，全場粉絲立刻跟著大合唱。因為比賽結緣的流星導師王ADEN，一路以來都相當關心F.F.O的發片進度，現身簽唱會帶來限定版本的《大丈夫》，彥旭和鈞嘉原本就很喜歡王ADEN的音樂，直呼：「從沒想過能和老師一起同台演出，非常開心。」

去年底出道的F.F.O，短短不到一年的時間已登上各種不同類型的舞台，甚至經過天氣的考驗，之前赴日本拍攝MV碰上暴風雪，這次簽唱會遇上颱風即將來襲，原先氣象預報降雨機率高達80%，F.F.O「晴男」發威，現場是舒服有太陽的晴天，一切和主打歌《大丈夫》一樣「完全沒問題」。

F.F.O颱風來襲前舉辦簽唱會。（踢帕娛樂提供）F.F.O颱風來襲前舉辦簽唱會。（踢帕娛樂提供）

簽名的過程中，F.F.O在台上不時會互相幫忙搧風，好交情展露無遺，同時也邀請Backpack（F.F.O粉絲名）在後續活動帶上周邊，讓他們從台上一眼就能認出Backpack，「期待大家也可以帶周邊一起在F.F.O的活動拍照認證！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中