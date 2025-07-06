才剛碰上暴風雪！鮮肉男團返台又遇到颱風來襲

王ADEN探班F.F.O。（踢帕娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《原子2》冠軍男團F.F.O舉辦首張專輯《Future For One》簽唱會，立下Flag：「希望能在北流開專場演唱會。」一路從比賽看著F.F.O出道的王ADEN到場祝賀，真情告白：「我愛你們！」不忘叮嚀在媒體面前要好好說話，才能保持帥氣。此外，F.F.O分享消暑妙招，認真表示：「心靜自然涼！」談起誰最怕熱，團員們毫無懸念一致認同加藤是流汗王。

F.F.O颱風來襲前舉辦簽唱會。（踢帕娛樂提供）

簽唱會開場，俊希、至琦、加藤琉士以中英日三種語言和現場打招呼，隨後帶來專輯主打歌《大丈夫》，全場粉絲立刻跟著大合唱。因為比賽結緣的流星導師王ADEN，一路以來都相當關心F.F.O的發片進度，現身簽唱會帶來限定版本的《大丈夫》，彥旭和鈞嘉原本就很喜歡王ADEN的音樂，直呼：「從沒想過能和老師一起同台演出，非常開心。」

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去年底出道的F.F.O，短短不到一年的時間已登上各種不同類型的舞台，甚至經過天氣的考驗，之前赴日本拍攝MV碰上暴風雪，這次簽唱會遇上颱風即將來襲，原先氣象預報降雨機率高達80%，F.F.O「晴男」發威，現場是舒服有太陽的晴天，一切和主打歌《大丈夫》一樣「完全沒問題」。

F.F.O颱風來襲前舉辦簽唱會。（踢帕娛樂提供）

簽名的過程中，F.F.O在台上不時會互相幫忙搧風，好交情展露無遺，同時也邀請Backpack（F.F.O粉絲名）在後續活動帶上周邊，讓他們從台上一眼就能認出Backpack，「期待大家也可以帶周邊一起在F.F.O的活動拍照認證！」

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