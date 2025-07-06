（影）第七代「令和假面騎士」曝光 紅眼黑身外加新裝備

假面騎士從昭和、平成走入令和時代。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由日本漫畫家石之森章太郎、東映株式會社創立的《假面騎士系列》走過昭和、平成陪伴無數日本人長大，進入令和年代假面騎士也跟著不斷進步，從令和元年的《仮面ライダーゼロワン》（假面騎士Zero-One）到現正播出的《仮面ライダーガヴ》（假面騎士GAVV）都令人感到華麗帥氣。2025年（令和6年）假面騎士系列又有新作登場，最新曝光內容有帥氣的黑色身體、紅色大眼睛，也多了嶄新的騎士腰帶。

9月登場的作品《仮面ライダーゼッツ》（假面騎士ZEZTZ）今（6）日釋出預告，雖然大部分內容仍保持神祕，但可以確定的是新假面騎士ZEZTZ能潛入人類夢境執行任務，至於任務內容仍在保密中。

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新曝光的「仮面ライダーゼッツ」將於9月登場。（翻攝自IG）

從公開的預告中可以看見假面騎士ZEZTZ擁有黑色的身體以及一雙超大紅色眼睛，粉絲們發現新曝光的造型當中，假面騎士的變身腰帶有很大變化，這也是假面騎士系列首次將腰帶移至胸前並以斜側式展開與以往穿戴在腰間有很大不同。全新登場的腰帶命名為「ゼッツドライバー」（ZEZTZ Driver），讓人更好奇擁有新腰帶的假面超人會添加如何的力量？

7月25日將登上大銀幕的《仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者》海報。（翻攝自官網）

假面騎士系列即將在7月25日上映的電影《仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者》（假面騎士GAVV - 糖果屋的侵略者）也是假面騎士ZEZTZ首次在大銀幕亮相，讓許多假面騎士迷相當期待。

假面騎士系列起於1971年，最初的假面騎士被稱為「假面騎士1號」具有：改造人、綠色蚱蜢造型、多為紅色複眼、以風車作為邊身腰帶核心、騎乘摩托車、肩披披風、頭上有天線、必殺技為「騎士踢」。內容為被強迫進行改造手術後逃離的改造人，與企圖支配地球的邪惡組織對抗。

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