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廣末涼子罹2病暫停演藝工作 傳金主捧億元等她「脫衣復出」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕廣末涼子4月發生車禍，送醫後暴打女護理師，之後又診斷出罹患躁鬱症與甲狀腺機能亢進，全面暫停演藝活動，然而，近日傳出她可能在7月18日生日時復出。

廣末涼子20歲拍攝清涼寫真圈了一票粉絲。（翻攝自X）廣末涼子20歲拍攝清涼寫真圈了一票粉絲。（翻攝自X）

綜合日媒報導，7月18日是廣末涼子的生日，也是粉絲俱樂部成立日，當天可能會舉辦一場「會員限定」的活動，這被視為是替復出鋪路。

事實上，廣末涼子先前就有不少爭議，像是2023年6月她與鳥羽周作主廚爆出不倫醜聞，當時也為此短暫退出演藝圈，並離開經紀公司，獨立門戶開工作室，這讓許多電影和電視劇都不敢任用。

近日傳出廣末涼子可能在7月18日生日時復出。（翻攝自X）近日傳出廣末涼子可能在7月18日生日時復出。（翻攝自X）

儘管如此，廣末涼子的知名度仍是非常高，特別是40歲以上的男性族群非常喜愛她，就連在影視圈也有不少「信徒」，只是要找她出演的風險太高，贊助商可能有所顧慮，不會輕易點頭。知情人士認為，她未來會透過直播接受粉絲抖內，賺取生活費。

不過，另有一說，某些「行業」尚未放棄廣末涼子，業界人士指出，「她的裸體很誘人，所以追求者眾多」，傳有製作公司準備億元日幣，希望能讓她拍攝性感影片復出。

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