大咖天后二度合體！緊抱林俊傑：我又來了

林俊傑＆A-Lin合作新單曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「JJ」林俊傑「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會7月13日迎來最終場，昨晚（7／5）則是第100場演出，為與歌迷共同見證歷史時刻，林俊傑邀請A-Lin二度合體，兩人全球首唱從未曝光的合作單曲《在月蝕裡抱緊我》，獻給陪伴他走過超過100場巡演、始終不離不棄的歌迷。

時隔近兩年再度登上北京鳥巢舞台，JJ以史無前例的橫向開放式舞台設計，搭配長達近140米的巨幅LED大屏，為現場觀眾帶來猶如IMAX級的沉浸體驗，而延伸台長達45米，進一步拉近JJ與觀眾的距離。

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林俊傑＆A-Lin合作新單曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

令人驚喜的是，JJ演唱《輸了你贏了世界又如何》到歌曲後半高潮段落時，歡迎A-Lin登場，現場歡聲雷動，這也是繼6月台北大巨蛋後，兩人再度在舞台上合體演出，JJ笑說：「謝謝A-Lin！」A-Lin俏皮回應：「我又來了！」瞬間點燃觀眾熱情。

林俊傑＆A-Lin合作新單曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

JJ隨後回顧上次合作的美好回憶，「那次唱妳的歌，人生又登上一個新的巔峰。」A-Lin則笑說：「再難的歌給JJ唱，是不是就不難了？」引來全場齊聲附和，JJ則坦言A-Lin的歌「真的很難，但很過癮」，讓他有種遇到「對手」的感覺，還分享曾特別參考A-Lin版本的《輸了你贏了世界又如何》來調整自己的版本，讓A-Lin驚呼「太榮幸了！」被譽為「兩片行走的CD」的他們，隨後更宣布將推出全新單曲〈在月蝕裡抱緊我〉，並全球首唱這首新歌，將現場氣氛推上最高潮。

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