晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大咖天后二度合體！緊抱林俊傑：我又來了

林俊傑＆A-Lin合作新單曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）林俊傑＆A-Lin合作新單曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「JJ」林俊傑「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會7月13日迎來最終場，昨晚（7／5）則是第100場演出，為與歌迷共同見證歷史時刻，林俊傑邀請A-Lin二度合體，兩人全球首唱從未曝光的合作單曲《在月蝕裡抱緊我》，獻給陪伴他走過超過100場巡演、始終不離不棄的歌迷。

時隔近兩年再度登上北京鳥巢舞台，JJ以史無前例的橫向開放式舞台設計，搭配長達近140米的巨幅LED大屏，為現場觀眾帶來猶如IMAX級的沉浸體驗，而延伸台長達45米，進一步拉近JJ與觀眾的距離。

林俊傑＆A-Lin合作新單曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）林俊傑＆A-Lin合作新單曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

令人驚喜的是，JJ演唱《輸了你贏了世界又如何》到歌曲後半高潮段落時，歡迎A-Lin登場，現場歡聲雷動，這也是繼6月台北大巨蛋後，兩人再度在舞台上合體演出，JJ笑說：「謝謝A-Lin！」A-Lin俏皮回應：「我又來了！」瞬間點燃觀眾熱情。

林俊傑＆A-Lin合作新單曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）林俊傑＆A-Lin合作新單曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

JJ隨後回顧上次合作的美好回憶，「那次唱妳的歌，人生又登上一個新的巔峰。」A-Lin則笑說：「再難的歌給JJ唱，是不是就不難了？」引來全場齊聲附和，JJ則坦言A-Lin的歌「真的很難，但很過癮」，讓他有種遇到「對手」的感覺，還分享曾特別參考A-Lin版本的《輸了你贏了世界又如何》來調整自己的版本，讓A-Lin驚呼「太榮幸了！」被譽為「兩片行走的CD」的他們，隨後更宣布將推出全新單曲〈在月蝕裡抱緊我〉，並全球首唱這首新歌，將現場氣氛推上最高潮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中