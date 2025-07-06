夏于喬結婚了？起底是林書宇二婚妻 老公浪漫為她「量身訂做拍電影」

〔記者廖俐惠／台北報導〕夏于喬結婚了？第27屆台北電影節昨天（5日）落幕，夏于喬搭檔馬志翔搭檔頒發最佳編劇獎，結果夏于喬一打開信封就哭了，原來得主是老公林書宇，夫妻倆在台上愛的抱抱，讓人感動。不過網友卻歪樓，直呼：「喬喬結婚了？」意外掀起討論。

林書宇（左）、夏于喬在2019年宣布結婚，是郎才女貌的一對愛侶。（翻攝自臉書夏于喬）

現年40歲的夏于喬是知名導演林書宇的第二任妻子，林書宇曾經在2000年娶黃若璇為妻，不過她在2012年逝世，林書宇將喪妻之痛拍成電影《百日告別》（2015），在創作的過程中療傷，找到屬於自己的儀式與告別。

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幾年後，林書宇找到了真愛，夏于喬在2019年5月於臉書宣布嫁林書宇，「謝謝我們的相同帶給彼此力量，謝謝我們的不同讓彼此更完整」、「接下來的日子請多多指教，我們的人生正式進入下一個階段了。」夫妻倆結婚6年，至今仍十分甜蜜。

林書宇還為了愛妻夏于喬，創作了《小雁與吳愛麗》這部電影，邀請夏于喬演出女主角，成為夏于喬在影壇的代表作，更助攻妻子演技大爆發，入圍金馬、北影影后，表演令人刮目相看。林書宇昨就在台上感謝愛妻：「我第一個謝我的家人、我的愛人喬喬，我要謝謝我的老婆，大家都知道沒有她就沒有這個劇本。」

林書宇（左）以《小雁與吳愛麗》獲得最佳編劇，女主角兼愛妻夏于喬也與有榮焉。（記者王文麟攝）

夏于喬接受專訪，曾透露每部作品會跟老公分享，「他真的是一針見血的人，他沒在跟我客氣的，我其實很感謝他，我只要跟他一起觀賞，他都會立刻抓出我覺得『僥倖』的事情，一開始（對於老公的意見）我會覺得有一點刺。」面對老公的指正，夏于喬表示，「他是我身邊很親的人，他會抓我很多小細節，跟他在一起的過程，我覺得我演戲上面有成長，變成自己也很要求。」

現年49歲的林書宇是台灣中生代代表性導演，曾經擔任過中華民國電影導演協會理事長，執導作品包括 《九降風》、《星空》、《百日告別》、《夕霧花園》，《小雁與吳愛麗》在去年上映，是金馬獎、台北電影節的常客，接下來他執導的首部美國電影《值得的等待》也即將上線，令人期待。

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