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娛樂 最新消息

《莓吉幼兒園》親子特映萌翻天！家長披魔法斗篷陪孩子學情緒

〔記者傅茗渝／台北報導〕小公視全新推出的台灣原創學齡前動畫《莓吉幼兒園》，昨（5日）在高雄舉辦親子特映會，吸引大批家長帶著孩子參加。這部以情緒教育為核心的動畫，由在地新銳團隊「黑眼珠工作室」打造，名稱取自「magic」諧音，象徵孩子心中的小夥伴與情緒化身。

《莓吉幼兒園》劇照。（小公視提供）《莓吉幼兒園》劇照。（小公視提供）

活動結合動畫首映、情緒沙龍座談與魔法DIY，現場以魔法學校開學典禮為概念，家長親手為孩子披上魔法斗篷，牽著小手步入會場，讓每個孩子都成了可愛的小小魔法師。親子一同觀賞《莓吉幼兒園》，並在互動問答與DIY中，學習情緒表達與管理。

小公視兒少中心主任林瓊芬表示，非常感謝「黑眼珠工作室」創造出這麼棒的作品，「今天大家也都變成小小魔法師了！小朋友的情緒發展需要爸爸媽媽一起守護。」她也期望未來能與高雄市政府教育局持續合作，「讓每個家庭都能充滿幸福、快樂。」

「《莓吉幼兒園》高雄市親子特映會暨情緒教育座談會」結合動畫情境與教育理念，以魔法學校開學典禮為活動意象。（小公視提供）「《莓吉幼兒園》高雄市親子特映會暨情緒教育座談會」結合動畫情境與教育理念，以魔法學校開學典禮為活動意象。（小公視提供）

高雄市教育局副局長黃盟惠則說，情緒教育是教育現場的重要課題，希望家長透過活動，了解孩子會有開心、也會有生氣難過的時候，「未來面對難題，只要學會管理情緒，一定能迎刃而解。」

活動現場也安排情緒沙龍座談《莓吉也失控？孩子的情緒，我們怎麼陪？》，邀請幼教專家黃美滿、導演顏日輝與家長對談。黃美滿提醒，當孩子情緒失控時，家長要先冷靜，覺察自己的情緒與原因，才能陪伴孩子找到調節方法，「覺察與陪伴是情緒教育最重要的兩件事。」她也大讚《莓吉幼兒園》是親子認識情緒的最佳媒介，劇中「莓吉想一想」單元提供親子討論情緒的機會。

特映會後為孩子於情緒教室安排DIY說故事、彩虹傘、手作黏土DIY等體驗活動。（小公視提供）特映會後為孩子於情緒教室安排DIY說故事、彩虹傘、手作黏土DIY等體驗活動。（小公視提供）

導演顏日輝分享，製作過程中常到幼兒園觀摩課程，完成每集後也會到現場播放，搜集孩子的回饋與反應，再融入動畫內容。他坦言自己也曾多次對孩子失控大吼，深知情緒管理的重要，「希望這部作品能帶給親子一些思考，讓莓吉成為孩子一生的情緒夥伴。」

《莓吉幼兒園》以幼兒園日常為背景，將孩子的情緒劇場搬到魔法世界，當小魔法師們情緒失控時，就會跑出失控的莓吉，老師再透過「莓吉小百科」引導孩子穩定情緒，學會創意思考與表達。《莓吉幼兒園》每週五下午5點於小公視頻道首播，小公視YouTube與公視+同步上架。

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