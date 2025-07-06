《看不見的國家》3週破3千萬 副總統蕭美琴 、日本藝術家奈良美智觀影有感

副總統蕭美琴分享觀看紀錄片《看不見的國家》感言，「願歷史的裂縫，成為光照進來的契機，點亮彼此、照亮未來。」 （翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕紀錄片《看不見的國家》被台灣觀眾看見！6月13日正式上映，超強口碑掀起觀影熱潮，上映3週（7月4日）票房勇破3000萬大關，躍升今年度國片賣座亞軍，影史台灣紀錄片票房第5名。

日本藝術家奈良美智在X平台分享《看不見的國家》的觀影感言。（翻攝自X）

《看不見的國家》由美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）執導，以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，記錄台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展的過程，片中也訪問了副總統蕭美琴（時任台灣駐美代表）、陳菊等具指標性的政治人物。昨天（5日）副總統蕭美琴在臉書發文：「昨晚，我特別邀請陳建仁Chen Chien-Jen前副總統、許淑華Hsu Shu-Hua議員與幾位女性駐台使節，共同欣賞紀錄片《看不見的國家》。感謝大家共襄盛舉，一同感受台灣的悲情、歡樂、驕傲與困惑。」而最近人在台灣的日本藝術家奈良美智也在X平台分享他看了《看不見的國家》的感言，在Threads平台成為熱門話題。

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蕭美琴（前排左二）特別邀請前副總統陳建仁夫妻（前排右二）、許淑華議員（前排左一）共同欣賞紀錄片《看不見的國家》。（翻攝自臉書）

蕭美琴在發文中表示：「台灣走過歷史的障礙與不公，到如今擁有傲人的民主成績，這是台灣人的故事，也是我們共同努力的成果。期盼所有台灣人，持續用充滿韌性的精神，與守護和平的勇氣，走向世界每一個角落，讓世界看見台灣。」而最後的「願歷史的裂縫，成為光照進來的契機，點亮彼此、照亮未來。」讓觀眾想起唐鳳在電影中所言：「每一個生命都有裂縫，如此才會有光射進來。」

日本藝術家奈良美智（右）的觀影感言，在Threads平台成為熱門話題。（翻攝自X）

奈良美智的觀後感則可見藝術家的細膩觀察和反思，他寫道：「我看了一部紀錄片《看不見的國家》。現實或許比這位美國導演試圖展現的要複雜得多。太多東西連我自己都不懂，但政治在台灣卻如此貼近生活，或者更確切的說，日本人幾乎沒有參與政治的意願，甚至連投票率都很少關注。雖然我的眼睛跟不上英文字幕，但我卻能瞬間理解中文字幕一半的意思……這歸功於漢字。即便如此，我還是有些嫌棄自己，因為我沒能在這部電影中找到自己的結論，這暴露了我作為日本人的膚淺。」

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