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娛樂 最新消息

夏于喬頒「最佳編劇」給老公林書宇淚崩 愛的抱抱掀典禮高潮

林書宇（左）、夏于喬合作的《小雁與吳愛麗》在北影拿下最佳劇情長片、編劇、女配角三大獎。（記者王文麟攝）林書宇（左）、夏于喬合作的《小雁與吳愛麗》在北影拿下最佳劇情長片、編劇、女配角三大獎。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕第27屆台北電影獎昨（5）晚落幕，導演林書宇執導的《小雁與吳愛麗》勇奪最佳劇情長片、編劇、女配角三獎，其中最感人的是林書宇從老婆夏于喬手中接過獎座，上演老婆頒獎給老公的畫面掀典禮高潮，甚至上關鍵字熱搜。

當夏于喬擔任「最佳編劇」頒獎嘉賓，揭曉信封的那刻，眼眶立刻泛淚，接著喊出老公林書宇名字，兩人在台上上演「愛的抱抱」前，還先禮貌握手，全場嘉賓莞爾。林書宇感性說：「我要謝謝老婆，沒有她就不會有這個劇本。」夏于喬則忍不住淚崩。

林書宇（左）、夏于喬合作的《小雁與吳愛麗》在北影拿下最佳劇情長片、編劇、女配角三大獎。（記者王文麟攝）林書宇（左）、夏于喬合作的《小雁與吳愛麗》在北影拿下最佳劇情長片、編劇、女配角三大獎。（記者王文麟攝）

《小雁與吳愛麗》是夏于喬和林書宇首度合作的電影，該片讓夏于喬自去年入圍金馬獎最佳女主角後，今年再度角逐台北電影獎最佳女主角，雖然最後鎩羽而歸，仍讓不少觀眾見證她演技的突破。

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