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娛樂 最新消息

哈林暌違11年重返棚內！首集遇「女主播戰神圍攻」崩潰了

〔記者傅茗渝／台北報導〕友松娛樂製作、哈林庾澄慶主持的公視查核型綜藝節目《哈！真相大白了》將於7月7日正式開播，首集就迎來顏值與腦力兼具的主播陣容震撼登場！包括陳家頤、趙心屏、尹乃菁、陳雅琳、舒夢蘭與虞承璇6位新聞主播級女神集結踢館。

《哈！真相大白了》首集迎來主播大亂鬥！左起為陳家頤、趙心屏、虞承璇、哈林庾澄慶、陳雅琳、舒夢蘭與尹乃菁。（公視提供）《哈！真相大白了》首集迎來主播大亂鬥！左起為陳家頤、趙心屏、虞承璇、哈林庾澄慶、陳雅琳、舒夢蘭與尹乃菁。（公視提供）

節目中一道關於「新聞媒體是否可不經授權使用公開照片」的查核題，立刻點燃全場戰火！尹乃菁嚴肅指出：「這題關係到官司，媒體一旦被告，賠的可都是公司的錢！」各主播瞬間切換辯論模式，紛紛搬出實戰經驗輪番拷問「金牌特派員」游嵥彥律師，讓哈林當場大喊：「我受不了，我壓力好大！」

哈林庾澄慶睽違11年重返棚內綜藝舞台，光魅力就先讓來賓招架不住！趙心屏一登場就激動表示：「近距離看到哈林哥，讓我心跳加速！」尹乃菁更不避諱現場「迷妹告白」：「哈林是我一生的偶像，現在沒人在買CD，但只要哈林出，我一定買，我今天就是衝著哈林來的！」虞承璇則笑說自己名字太像庾澄慶，經常被誤認成哈林妹妹，自嘲：「我根本從小就在假新聞裡長大！」首集節目不只硬知識對決，更是偶像崇拜現形記，讓哈林現場笑到招架不住。

《哈！真相大白了》掀起主播激辯！左起為陳家頤、趙心屏、尹乃菁、陳雅琳、舒夢蘭與虞承璇。（公視提供）《哈！真相大白了》掀起主播激辯！左起為陳家頤、趙心屏、尹乃菁、陳雅琳、舒夢蘭與虞承璇。（公視提供）

公視《哈！真相大白了》節目緊張刺激，來賓必須搶鈴答題，舒夢蘭眼看失誤未搶到鈴，立刻質疑「鈴壞了吧？」笑翻全場。當正確答案與現場預期完全不同時，陳雅琳忍不住吐槽：「那幹嘛有這種規定？」讓哈林忙著安撫：「你不要氣啦～」這場真假資訊交鋒不只靠知識，更靠臨場反應與嘴皮子過招，哈林笑說：「這些主播太強大，每一位都是戰神等級，主持這集我壓力真的爆表！」友松娛樂製作、公視《哈！真相大白了》7月7日起，每周一至周三晚間9點於公視播出，公視+同步上架。

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