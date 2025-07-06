子瑜媽媽怕妳餓！娜璉被投餵雞排滷味 搜刮「蚵仔煎洋芋片」回韓國

娜璉在高雄啤酒節開唱。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團TWICE成員娜璉本週結束在高雄啤酒節的演出，在台灣留下美好回憶，透露每一餐都是由子瑜媽媽幫忙張羅，簡直就像照顧女兒一樣。有趣的是，娜璉還到超商搜刮洋芋片，模樣實在有夠可愛好笑。

畢竟讓大家等了10年，娜璉在週五的表演火力全開，幾乎表演了快一個小時，台灣ONCE也超給力，把現場變成TWICE主場，全場都是代表娜璉的天藍色，現場十分壯觀。來到台灣除了表演之外，她也趁機到處走走逛逛，在付費平台「bubble」（泡泡）上分享了台灣遊記，儘管泡泡普遍認為不能外流，但因為來台灣的娜璉實在太可愛，還是有不少粉絲傳到Threads、theqoo等平台上。

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娜璉在台灣被子瑜媽媽投餵，還跑去超商買了一堆蚵仔煎洋芋片。（翻攝自X）

像是娜璉蹲在地上吃著美食的照片，包括手搖飲、雞排及滷味等等，透露每餐都是子瑜媽媽買來，完美驗證了「台灣人怕妳餓」的台灣人特色。此外，有別於韓星IU喜歡義美小泡芙，娜璉過去就很喜歡的蚵仔煎洋芋片，這一次來台灣也趁機搜刮一番，照片中的她把購物籃裝得滿滿的，而且仔細一看還是特大派對包，看來除了當伴手禮，也是要帶回韓國大快朵頤一番了。

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