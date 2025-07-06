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娛樂 最新消息

曾志偉「大開雙腿」25歲女星蹲中間 合照姿勢被罵翻：不雅觀

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港影帝曾志偉近日出席TVB高層樂易玲的生日宴，現場眾星雲集，許多藝人現身祝壽。然而，當天的一張合照引起爭議，只見25歲女星鄧凱文蹲在曾志偉的雙腿之間，姿勢略顯尷尬，讓網友看不下去直呼：「超不雅觀！」

曾志偉與鄧凱文合照姿勢惹議。（翻攝自微博）曾志偉與鄧凱文合照姿勢惹議。（翻攝自微博）

合照曝光後，立刻引起爭議，照片中可以看見，鄧凱文自然地蹲在曾志偉雙腿之間，儘管現場氣氛歡樂，兩人笑容自然，但是網友仍認為，肢體距離沒有分寸，加上兩人47歲的年齡差距，相當不妥。

鄧凱文2023年參賽港姐失利，卻因此提升知名度，獲得不少工作機會，甚至受到TVB力捧，成為台柱節目《東張西望》主持之一；曾志偉則為現任TVB總經理，曾憑藉電影《雙城故事》榮獲香港電影金像獎「最佳男主角」，演技備受肯定，不過近來屢陷爭議，像是電詐頭目慶生、月餅虛假宣傳等事件，因此這次事件被部分網友揣測是刻意「博流量炒熱度」。

鄧凱文近年受到TVB力捧。（翻攝自IG）鄧凱文近年受到TVB力捧。（翻攝自IG）

這起事件也衝上微博熱搜，網友紛紛留言表示，「這姿勢，擱誰誰不迷糊啊」、「資深老色胚」、「受不了了，怎麼那麼噁心」、「我吐了」、「他不一直都是這樣的嗎」，不過也有網友認為，「這很正常。」

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