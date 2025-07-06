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娛樂 最新消息

美國神秘嘉賓催淚！AcQUA源少年終於合體 王心凌經典也來了

源少年全員合體。（寬宏藝術提供）源少年全員合體。（寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 AcQUA源少年昨（5）日在Legacy 舉辦「2025 源:時空AcQUA Re:Play FanConcert」，源少年從2022年的夏天出發，本次演唱會以「時光機」為主題，邀請粉絲一同登上這段三年旅程的回顧列車，穿梭於青春、淚水與舞台夢想之間。

時隔一年再度開唱，演唱會由充滿氣勢勁歌揭開序幕，四位成員黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家一登場便火力全開，接連帶來節奏感十足的《Little Bomb》以及初心滿滿的代表作《水星座》，瞬間將現場氣氛推至最高潮。

源少年全員合體。（寬宏藝術提供）源少年全員合體。（寬宏藝術提供）

當晚最令人期待的「交換舞台」環節更是驚喜連連，黃莑茗挑戰林毓家的《布朗尼》；林毓家則選擇演唱隊長黃莑茗的《All night》，他分享兩人為了演出互相討論細節、互相幫忙，完美體現團員間的信任與默契。

盧佾暘則詮釋李秉諭的《drunk texts》，更特別請教原唱Dance Break細節；李秉諭則接下盧佾暘的《Always You》，幽默坦言：「這首真的超難唱！還好佾暘有教我哪裡可以偷喘氣，不然我真的會心慌意亂。」

源少年全員合體。（寬宏藝術提供）源少年全員合體。（寬宏藝術提供）

整場最溫暖人心的時刻莫過於演唱會嘉賓的登場——留學UCLA的須弘道驚喜現身，他以一身簡約造型自觀眾席緩緩步向舞台獻唱《Spotlight》，現場氣氛瞬間凝住，許多粉絲眼眶泛紅，感動之情溢於言表，五人再度合體的畫面，讓半年來的思念與等待在此刻完美兌現。

在一陣溫馨又逗趣的寒暄過後，串燒組曲環節則為演唱會注入更多驚喜與創意，黃莑茗一改平日隊長形象，選唱王心凌的《愛你》，他笑說：「本來只是開玩笑說說，結果大家都當真了……但既然選了，就會努力詮釋甜心的模樣！」。在台上俏皮可愛的演出使粉絲們心花怒放，頻頻拿起手機來拍攝。

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