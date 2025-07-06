劉宸希誦《心經》穩主持魂 《國際辯論社》第100集感動破百

鄧崴（左）、劉辰希。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立新聞台《國際辯論社》本週迎來第100集，主持人劉宸希與固定代班主持鄧崴，與製作團隊一同切蛋糕慶祝這個重要里程碑，三立新聞部副總經理白舒樺也到場打氣，期勉團隊繼續製作具深度又具國際觀的優質節目。

代班主持人鄧崴（左）、三立新聞副總白舒樺、劉辰希。（三立提供）

《國際辯論社》自開播以來，以多元、清新角度探討國際時事，不僅累積口碑，更吸引眾多國際關注，今年5月節目邀請帛琉總統、以色列駐台代表專訪，未來也將持續邀請友邦駐台使節對談。節目製作人表示：「我們用專業與誠意，打開國際的窗口。」

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主播劉宸希感性表示，這是她加入三立後首度獨挑大樑的節目，「每一集我都當成直播般緊張對待。」她更分享自己的獨門穩定心法──早起誦《心經》，讓自己沉澱再出門面對挑戰。她的雙語主持風格也深受好評，觀眾盛讚她「秀外慧中」，就連媽媽都是她的頭號粉絲。

劉辰希與新聞部副總白舒樺 節目製作團隊。（三立提供）

代班主持鄧崴則笑說：「這節目不只讓我國際觀變強，英文也進步不少。」他也感謝團隊打造讓國人更理解國際議題的優質平台。

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