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娛樂 最新消息

韓國瑜讚黃國昌「人中呂布」 是褒是貶？

國民黨立委羅智強（中）5日舉辦新書發表會，立法院長韓國瑜（右二）形容民眾黨主席黃國昌（左二）是「人中呂布」，引發議論。（記者叢昌瑾攝）國民黨立委羅智強（中）5日舉辦新書發表會，立法院長韓國瑜（右二）形容民眾黨主席黃國昌（左二）是「人中呂布」，引發議論。（記者叢昌瑾攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院長韓國瑜昨（5）日讚民眾黨主席黃國昌為「人中呂布，馬中赤兔，永遠衝啊，從來不妥協的」。對此，公民教師、電視名嘴黃益中在臉書發文表示，韓國瑜說黃國昌是「人中呂布」，不知道是褒還是貶？

黃益中舉三國演義裡，張飛多次在戰鬥中辱罵呂布是「三姓家奴」，因為他早年喪父，投靠并州刺史丁原並認為義父。後來董卓用赤兔馬拉攏呂布，呂布因此殺了丁原再認董卓為義父，又為了貂蟬與董卓翻臉，再殺了董卓；ㄧ個生父，兩個義父，所以合稱「三姓家奴」。

黃益中最後這樣評論黃國昌：「他從2015年時代力量開始，先是跟民進黨合作選汐止立委，2023年背棄時代力量投靠民眾黨並選上不分區立委，2024年跟國民黨合作國會法案，如今又投身國民黨反罷免行動。」

韓國瑜昨參加國民黨立委羅智強新書發表會，黃國昌也受邀出席。韓國瑜點評在場立委的特色，形容黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，從來不妥協，永遠衝啊，從來不休息，韓的發言也引發議論。

黃國昌2019年曾質疑當時國民黨總統候選人韓國瑜為岳家砂石事業關說，遭控加重誹謗等罪。

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