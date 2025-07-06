國民黨背水一戰 王浩宇：動員不出來就崩盤

大罷免7月26日首波投票倒數，雙北罷團昨聯合舉辦大車掃、罷免是愛晚會造勢力催罷免同意票。（罷免國民黨立委洪孟楷志工Sarah提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大罷免7月26日首波三階投票倒數，雙北罷團5日聯合舉辦大車掃、罷免是愛晚會造勢力催罷免同意票。罷團志工表示，車掃與晚會過程中，看見上千名夥伴為他們加油，其眼神透露著對台灣的愛與對民主的渴望，「我們會繼續努力衝刺罷免直到成功，直到為我們的孩子守護住這個美好的家園。」

桃園市前議員、電視名嘴王浩宇今（6）日中午也在臉書發文坦言1個多月沒談民調，他說只要談罷免陷入危機，就被罵唱衰，「其實罷免成功與否，很大一部分是在於投票意願，支持罷免的台派支持者，投票意願過去確實相對高。」

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王浩宇表示，這次對國民黨來說，是背水一戰，「所有的資源、動員、吐司、米粉，全部下資源到爆，在深藍的區域，例如雙北、桃園，反對票會迅速拉高；從當年幾次的罷免就能看出，成功與否的關鍵其實還是回歸基本盤跟投票率的差異，北部本來就不容易，以前我罵一次韓國瑜民調就掉1%。」

王浩宇呼籲，反正大家就努力投票就是了，「如果國民黨動員不出來，就崩盤了。」

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