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破億網帥「天選日」台南現蹤！無懼末日拍壯肌寫真

網紅CEO森田。（CHECK 2 CHECK提供）網紅CEO森田。（CHECK 2 CHECK提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕電商選物平台 CHECK 2 CHECK （C2C）今年從網路走向拓展實體通路，更選在世界末日之際，於今天在台南FOCUS時尚流行館再插旗新門市，身價破億的網紅CEO森田信心喊話：「想要帶給大家更多實體體驗的感受。」

面對「末日預言」7月5日將有大海嘯甚至災難發生的熱門話題，快電商卻無懼預言，勇於選在今日舉辦開幕慶，森田笑說：「沒有特別選世界末日，但這是天選之日，這麼重要的一天搭配開幕日，大家應該會有深刻記憶！」

網紅CEO森田。（CHECK 2 CHECK提供）網紅CEO森田。（CHECK 2 CHECK提供）

至於若是末日來臨，是否會有所遺憾？森田泰然面對人生：「完全沒有任何緊張，對我來說，只要遇到了就要面對，我不會有遺憾，那就是必須要發生的！沒有死掉，就去面對還沒到末日的結果，人生無常，要活得更開闊，我選擇創業完成個人使命，死了也不會有遺憾。」

網紅CEO森田。（CHECK 2 CHECK提供）網紅CEO森田。（CHECK 2 CHECK提供）

森田近來時常在社群分享健身、體能訓練的日常，不吝嗇秀出健壯體格照片，他透露目前一週最多五練到健身房操肌，七月底會去趟郵輪旅行，自嘲年齡快要奔四了，他打趣說：「希望把泳池海邊當成伸展舞台，把結合企業管理，高顏值、好身材作為目標，是不是要不同於其他企業主，留下自己帥氣的里程碑，來拍個寫真！讓自己有美好回憶。」

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