橫店傳短劇男女主「一猝死一昏迷」 網震撼警介入調查

〔記者王靖惟／台北報導〕中國短劇熱潮崛起，片場高工時、高強度模式引發爭議。許多知名短劇男女主角手握劇本天天啃，從早到晚不停拍，5日一名娛樂博主「隨便追追」突然爆料稱橫店片場死了一個男女主，女主當場就死了，男主還在昏迷」，駭人聽聞的消息，立刻攻占微博熱搜。

一名娛樂博主在微博爆料，短劇男女主因為高強度工作一過世，另一位昏迷。（圖／翻攝自微博）

近來中國網路短劇常因荒誕劇情登上微博，引發網友熱議，但短劇當道，作品仍舊拍不停，竟有一名娛樂博主「隨便追追」5日在微博發佈來自「善良的梁」圖文消息，圖片中有一段文字內容，顯示「剛收到消息，橫店死了一個男女主，女主當場就死了，然後男主還在昏迷，還沒醒過來。」震撼傳言瞬間衝上微博熱搜，引爆各界關注。不過，中國媒體查證時表示，當地警方、醫院皆表示當天並無接獲相關訊息。爆料疑為謠言。

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中國短劇《麒麟送子天降喜福》因劇情爭議，目前已被下架，短劇劇情荒謬再添熱議。（翻攝自微博）

橫店當地警方回應，當日並未接到任何相關消息。當地兩大醫療院所橫店文榮醫院及橫店醫院急救中心亦證實，並未接獲相關急救案件。部分網友認為這是無端造謠搏版面，但有人表示是「反映工時過長的惡意虛假消息」，畢竟短劇當道，看到很多演員半夜還在等戲，從早拍到晚身體亦不堪負荷，熬夜趕工成為常態，但也有網友表示「消息是真的，好像是連續拍了42個小時。」，中國短劇劇情荒謬飆破天際，許多短劇內容太瘋狂甚至引發中網批評「瘋癲」，劇情荒謬引發中學者擔憂，認為「這究竟是創作的突破，還是為了博取流量的騷操作？」引發熱議。

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