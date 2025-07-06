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娛樂 最新消息

TWICE感情超好！娜璉來台演出 子瑜媽媽「每餐親送美食」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天團TWICE成員娜璉4日高雄啤酒音樂節壓軸演出，這是TWICE解禁後，在台灣的首場舞台，「子瑜媽媽」黃燕玲熱情款待，餐餐都送上道地美食，引起韓國網友熱議，大讚團員的好感情。

TWICE成員娜璉（左）來台演出，子瑜媽媽送上美食。（翻識自IG）TWICE成員娜璉（左）來台演出，子瑜媽媽送上美食。（翻識自IG）

娜璉日前「打頭陣」來台灣，在高雄啤酒節壓軸演出。她在社群發文分享，「子（瑜）媽媽每餐都親自買飯給我吃，真的很謝謝」，並附上美食照片認證，可以看見有滷味、雞排和飲料，相當豐盛。

儘管娜璉是在付費平台發文，仍被網友轉發至論壇theqoo討論，指出這次的表演並非TWICE全員出席，而是娜璉以個人身分演出，子瑜媽媽仍是替她準備所有餐點，原PO也提到，先前TWICE成員志效和定延一起到台灣旅遊，子瑜媽媽不僅包車，還當起導遊帶她們去玩。

娜璉4日在高雄啤酒音樂節壓軸演出。（讀者提供）娜璉4日在高雄啤酒音樂節壓軸演出。（讀者提供）

見此，韓國網友紛紛留言表示，「子瑜媽媽好貼心」、「成員們相處得很好」、「TWICE真的就是一家人」、「很高興看到，很感動！

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