跑錯棚！五月天演唱會小妹妹點歌《星期五晚上》 團員反應曝光

五月天演唱會上歌迷卻點歌Energy得獎歌曲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（6日）晚將照常在大巨蛋舉辦「回到那一天」演唱會，不過若是有購票歌迷受颱風影響無法前往，也可選擇退票。昨天雖未出現傳言中的「災難日」，但卻又有颱風將影響台灣，阿信開玩笑對昨晚到場的歌迷說，他們都是「夾縫中求生存」的人，五月天還是唱好唱滿，讓大家開心。

向來最令歌迷期待的點歌時段，昨晚意外發生「跑錯棚」插曲，原本五月天想服務小朋友，瑪莎特別走向親子區讓小小五迷點歌，沒想到一位小妹妹幸運獲選，但瑪莎問她想聽什麼歌？小妹妹秒答：「《星期五晚上》！」這首歌正是五月天同門歌手Energy前陣子剛得到金曲獎年度歌曲大獎的作品，得獎隔天他們還去大巨蛋當嘉賓，和五月天同台熱唱這首傳唱度超高的歌曲。

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瑪莎讓小妹妹點歌，結果她想聽《星期五晚上》。（翻攝自相信音樂影片）

聽到小妹妹想點歌《星期五晚上》，瑪莎還巧妙回她：「現在是星期六晚上，不能唱《星期五晚上》。」並問小妹妹有沒有想聽別首歌，結果這次小妹妹說：「《知足》。」但因這首也是五月天演唱會上固定會唱的歌曲，因此瑪莎想再次引導小妹妹點別首，沒想到小妹妹酷答：「就這樣。」

面對小妹妹想聽Energy的《星期五晚上》，最後五月天決定如她所願，人在看台區的阿信當場唱起《星期五晚上》，小妹妹聽到這首嗨歌也開心跳舞，只能說Energy這首歌太洗腦，大人小朋友都會唱也愛聽。

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