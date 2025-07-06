胡宇威走出「被悔婚」陰影 認了再遇真愛「心動與煎熬並存」

胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》端出各種好料迎接民宿客人。（公視+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕胡宇威主演的公視《就算一個人也可以好好的吃飯》第二季已開鏡，他在新一季將面對不同民宿客人的「踢館」，挑戰不同的愛情火候，講究美食的他提到，此次最難的料理是窯烤披薩，「窯烤披薩要做得好吃不容易」。

第一季中，胡宇威為了告別悔婚的未婚妻，在自家完成一道道台式宴席料理，他也已對第二季的菜單食譜研究透徹，透露最具難度料理的是「窯烤披薩」，他說：「看起來簡單，但要做得道地好吃真的不容易，尤其要兼顧火候和酥脆度，在台灣操作起來難度頗高。」這份在料理上的專注與細膩，也映照他劇中角色的情感狀態歷經失戀後的他，不只學會煮菜，更學會面對心裡那些還沒放下的部分，他說：「第一季是從情傷中走出來，第二季則是碰上新的心動與拉扯。」他認為：「劇中角色湯瑪士透過與民宿顧客的交流，看見不同人面對愛的方式，也讓他學會換個角度理解情感。」

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李玲葦為《就算一個人也可以好好的吃飯2》學習製作甜點，透露自己私下也常用美食「自癒」。（公視+提供）

李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》透過甜點撫慰民宿的來客。（公視+提供）

李玲葦劇中角色「艾蜜莉」可說是「甜點擔當」，她從影集《返校》的沉鬱學妹蛻變為療癒系甜點女孩，她表示自己平時就是甜點控，在戲裡戲外都實踐著靠「甜點自療」的食療哲學，這個角色更勾起她對甜食的深厚感情，「有時不開心或看了一部不喜歡的電影，就會用一頓好吃的料理安慰自己。我媽媽很會煮菜、做甜點，從小我就常吃她做的料理」。

李玲葦更為角色上烘焙課、學做甜點，興奮透露這次劇中有道令人眼睛一亮的創意料理是「馬卡龍撞醃鮭魚」，「我去年第一次接觸到鹹口味的馬卡龍，真的大開眼界」，她坦言一開始對這種鹹甜混搭的組合感到懷疑，「本來以為會是地雷，結果一入口超驚喜，鹹鹹甜甜像在嘴巴裡放煙火」，她也形容，這樣的滋味就像劇中角色之間的感情發展，「原本以為是不可能的組合，沒想到最後發現1加1其實可以大於2」。

胡宇威（右）、李玲葦（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》有精彩互動。（公視+提供）

公視+《就算一個人也可以好好的吃飯2》劇情圍繞民宿、料理與情感三者交織展開，一道道料理、一場場邂逅，重新審視愛的形狀與孤獨的重量，將「吃飯」推進為一場對情感的深刻探索，男女主角胡宇威與李玲葦的情感走向，則是另一大看點，影集預計於年末上檔。

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