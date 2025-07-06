曾博恩《炎上》被嘴到無法招架！沈玉琳開傘怒吼「還我頭」全場笑瘋

《炎上 曾博恩》火烤主秀曾博恩。（薩泰爾娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕薩泰爾娛樂昨晚於台北流行音樂中心帶來BROAN 美國百朗《炎上 BURN》系列第二場主秀《炎上 曾博恩》，由綜藝天王沈玉琳擔任「炎上大將軍」，率領火伴陣容包括Peeta葛格、楊貴智、呱吉、昆蟲擾西、蘋蘋澎澎、達康.come、潘若迪與簡少年聯手火烤主秀曾博恩。

沈玉琳擔任《炎上 曾博恩》炎上大將軍。（薩泰爾娛樂提供）

演出開場沈玉琳就火力全開，狠酸博恩：「很多人說我節目很假，欸拜託，有比博恩道歉影片哭得還假嗎」、「你們連外送員假飛官的故事都會信了」話才剛說完，他立刻掏出道具雨傘，模仿《分手擂台》經典橋段，讓「雨傘」化身抗議者高喊：「曾博恩～還我頭！」引起全場觀眾爆笑，正式揭開《炎上 曾博恩》的序幕。

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Peeta葛格裸上身上場擔任猛男助陣。（薩泰爾娛樂提供）

除猛烈砲火外，《炎上 曾博恩》現場視覺效果也毫不手軟，Peeta葛格裸上身上場擔任猛男助陣，引發觀眾騷動。首度擔任主秀的曾博恩一登場便自嘲：「第一次當主秀，看著一群比自己難笑的人耍寶一小時，真的很難受。」緊接著他火力回擊沈玉琳：「台灣沒有一個禍害不是你捧出來的！」甚至向呱吉放話：「我求你教我怎麼把公司弄倒！」曾博恩最後更放話這將是自己最後一次參加《炎上》，同時宣布今年將於10月25、26日在高雄流行音樂中心舉辦個人專場。

喬瑟夫代替賀瓏上陣《炎上 曾博恩》。（薩泰爾娛樂提供）

《炎上 曾博恩》強力陣容。（薩泰爾娛樂提供）

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