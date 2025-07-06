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娛樂 最新消息

網美大阪世博「拍猥褻片」狂露內褲 網怒了：日本之恥

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本正妹ミニスカOLゆう（minisukaol）經常曬出大尺度照片，在社群平台Ｘ擁有8萬粉絲。然而，她近日分享前往大阪世博會的影片，過程中頻頻露出紅色內褲，無視其他遊客，引起網友不滿，痛轟她是「日本之恥」，並呼籲官方重視此事。

日本網美參訪世博會「拍猥褻片」惹議。 （翻攝自Ｘ、YT）日本網美參訪世博會「拍猥褻片」惹議。 （翻攝自Ｘ、YT）

日本網美2日在Youtube上傳影片，只見她在參訪世博會的過程，頻頻把裙子掀起來，刻意露出紅色內褲，完全無視路過的遊客，還在標題戲稱，「視線跟風都太誇張，不小心『福利』放太多了？」更誇張的是，其中一個拍攝點是在澳洲館前，日本網美不僅抱著袋鼠雕像，還直接坐上去，甚至一邊撩起裙子，再度露出內褲。

日本網美在世博會狂露內褲。 （翻攝自YT）日本網美在世博會狂露內褲。 （翻攝自YT）

影片曝光後，不雅舉動引爆日本網友怒火，紛紛留言怒批，「身為大阪居民，我為她做出這種事情感到難過」、「這是在公共場所的猥褻行為」、「從女性的角度來說，她毫無端莊可言」、「真是丟臉！官方為什麼允許這種影片被上傳？」有不少人呼籲，世博會官方應該重視此事。

日本網美表示今晚將刪除爭議影片。（翻攝自X）日本網美表示今晚將刪除爭議影片。（翻攝自X）

日本妹子似乎也見事情鬧大，今（6日）在社群發文回應，表示自己最近引起不少話題，讓粉絲相當擔心，因此決定在今晚刪除相關片段。

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