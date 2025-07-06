鄭中基舊愛楊千嬅嫁富二代 婚姻幸福美滿

楊千嬅嫁給丁子高育有1子，家庭婚姻美滿。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星鄭中基再度離婚，與余思敏結束14年婚姻，近來因離婚一事多次現身家事法庭成為話題，而他舊愛、香港歌手楊千嬅婚姻美滿，2009年與丁子高結婚，兒子丁進諾已13歲，不僅乖巧外貌也被港媒大肆討論。

港媒報導，楊千嬅在丁進諾小時候經常分享家庭照，更在IG上傳生活影片，現在兒子已13歲，楊千嬅與丁子高為了尊重兒子，幾乎每年才分享一兩張家庭照。日前丁子高在IG上傳父子照，透露2人到西班牙旅遊，即將回港見楊千嬅。

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每年過新年楊千嬅都會曬出一家三口甜蜜合照。（香港星島日報）

丁子高曬父子照被港媒大篇幅報導，在曝光的照片中，丁進諾被誇十足文靜少男，而且高了很多，網友也誇他越大越帥。

楊千嬅2009年與富二代丁子高結婚，丁子高父親是上海商人，從事皮革生意，在香港及中國有五金、製衣、塑膠等廠房，曾被估計身家約有近8億台幣。丁子高生於上海大家族，因此大部份家人都在上海生活，而疫情期間，楊千嬅更移居上海方便工作之餘和家人一起生活。

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