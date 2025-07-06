今天不站出來，以後就站不出來！ 鄭弘儀挺罷免助講

大罷免倒數持續掃市場，鄭弘儀現身宣講。（翻攝自鄭弘儀臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕大罷免倒數，罷免團體志工聯合民進黨立委、議員利用週末持續掃市場、辦宣講，立委王義川、議員林亮君5日上午攜手罷團志工前往謙和市場懇託，三立新聞台《話時代人物》主持人鄭弘儀也現身助講。

鄭弘儀在臉書發文感謝所有參與的志工與熱情支持朋友，他感動說：「頂著焰陽，志工們不嫌熱，公民教師、名嘴黃益中喊到燒聲，穿梭市場握到的每雙手，見到的笑容，都是支撐這片自由土地的主人。」

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他要大家別忘記26日投下「同意罷免」票。（翻攝自鄭弘儀臉書）

透過發文，鄭弘儀強調「今天不站出來，以後就站不出來」，要大家別忘記26日投下「同意罷免」票，並標記「山除薇害」、「大罷免大成功」。

鄭弘儀昨助講時表示，國民黨立委傅崐萁前科累累，不相信全世界有哪一個政黨會用一個罪犯去當國會黨團的總召，還能帶17名立委去中國會見政協主席王滬寧，「我猜啦傅崐萁想當特首，你能接受傅崐萁當特首嗎？」

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