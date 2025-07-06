巨石強森化身女兒彩妝模特兒！被化妝還帶指甲油上Zoom會議

巨石強森任由女兒們在自己臉上發揮創意。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕好萊塢巨星「巨石強森」（Dwayne Johnson）近日在 Instagram 分享與兩位女兒的爆笑日常，再度展現他「女兒傻瓜」的一面，讓粉絲們笑翻。

影片中，他甘願當作「畫布」，任由女兒們在自己臉上發揮創意。畫面中他將臉分成左右兩半，讓兩位女兒各自負責一邊，盡情「彩繪」。他幽默寫道，早上 8:59「我答應接受這場酷刑」，到了 9:04，兩個小女孩已經為了「要幫我化什麼妝」吵成一團，最後決定乾脆一人畫一邊，各自發揮。

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巨石強森任由女兒們在自己臉上發揮創意。（翻攝IG）

接下來，他記錄道：「10:17，我站在浴室裡邊洗邊驚覺，這鬼東西真的超難洗掉。」更爆笑的是，直到11點視訊會議時，他才發現自己手上還擦著指甲油，一席話讓網友們笑翻。

儘管整個早上如同一場混亂鬧劇，強森仍以一貫溫暖幽默的語氣總結道：「但到了晚上，當你哄她們入睡、親吻說晚安的那一刻，你會瞬間想起她們只會這麼小一次。你願意做任何事，只為讓她們開心、笑出來。」

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