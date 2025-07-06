晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巨石強森化身女兒彩妝模特兒！被化妝還帶指甲油上Zoom會議

巨石強森任由女兒們在自己臉上發揮創意。（翻攝IG）巨石強森任由女兒們在自己臉上發揮創意。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕好萊塢巨星「巨石強森」（Dwayne Johnson）近日在 Instagram 分享與兩位女兒的爆笑日常，再度展現他「女兒傻瓜」的一面，讓粉絲們笑翻。

影片中，他甘願當作「畫布」，任由女兒們在自己臉上發揮創意。畫面中他將臉分成左右兩半，讓兩位女兒各自負責一邊，盡情「彩繪」。他幽默寫道，早上 8:59「我答應接受這場酷刑」，到了 9:04，兩個小女孩已經為了「要幫我化什麼妝」吵成一團，最後決定乾脆一人畫一邊，各自發揮。

巨石強森任由女兒們在自己臉上發揮創意。（翻攝IG）巨石強森任由女兒們在自己臉上發揮創意。（翻攝IG）

接下來，他記錄道：「10:17，我站在浴室裡邊洗邊驚覺，這鬼東西真的超難洗掉。」更爆笑的是，直到11點視訊會議時，他才發現自己手上還擦著指甲油，一席話讓網友們笑翻。

儘管整個早上如同一場混亂鬧劇，強森仍以一貫溫暖幽默的語氣總結道：「但到了晚上，當你哄她們入睡、親吻說晚安的那一刻，你會瞬間想起她們只會這麼小一次。你願意做任何事，只為讓她們開心、笑出來。」

在 Instagram 查看這則貼文

Dwayne Johnson（@therock）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中