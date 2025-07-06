哥哥貸款險被詐騙 呂秋遠靠這一招救回兄弟情

黃金示意圖。（彭博檔案照）

〔記者林南谷／台北報導〕台中市豐原區王姓一家5人疑因遭投資詐騙，2日被親友發現陳屍租屋處，昨天上午又有最新受害者出現，一名女子至市議員謝志忠服務處求助，自稱經由張姓美容師牽線認識李女，也是每個月拿到3000元佣金，但有一張信用卡已經半年沒繳，這名女子上午至豐原分局製作筆錄。

謝志忠指出，上午這名女子到場後，可以證明張女與李女是一個重犯詐騙結構，呼籲警方調查嚴辦。

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詐騙層出不窮，網紅律師呂秋遠昨晚也在臉書發文表示有人問他，為什麼黃金詐騙這件事，被害人會一再被欺騙，甚至會全家都一起被騙？難道這些人就這麼傻嗎？他說，真的不要怪被害人，覺得不貪就沒事了，「人在空亡的時候，就是會變得跟平常不一樣，這種空亡，可能是缺錢、可能是缺愛，就在這個時點發作，然後就這麼陷進去了。」

呂秋遠分享自己在1998年剛錄取博士班，回家要分享喜悅，媽媽卻在哭，哥哥則是暴怒，一心想要出門匯款，「我問了一下情況，才知道哥哥因為想要整合信用卡債務，有人跟他說可以幫忙貸款，但是需要先付手續費。為了這件事，他已經連續匯款15萬，這15萬都是他跟同事借的，但是詐騙跟他說，因為我哥哥的操作失誤，必須再匯5萬元，才能順利貸款。」

知道這件事以後，呂秋遠當下覺得是詐騙，於是我不准他出門去匯款，他苦口婆心的跟胞兄說這是詐騙，你的貸款不會下來，但是你被騙的金額會越來越多，「哥哥跟我信誓旦旦的保證，只要再一筆，他們就會匯錢，我跟他說，不可能，你只會再被騙一次。」

後來，兄弟倆經過一陣扭打，呂秋遠手腕還多了一個疤，但這也讓胞兄冷靜下來，「他這時候情緒才開始釋放，慢慢接受自己被騙了的事實。」

呂秋遠臉書全文：

有人問我，為什麼黃金詐騙這件事，被害人會一再被欺騙，甚至會全家都一起被騙？難道這些人就這麼傻嗎？這部分，真的不要怪被害人，覺得不貪就沒事了。事實上，人在空亡的時候，就是會變得跟平常不一樣，這種空亡，可能是缺錢、可能是缺愛，就在這個時點發作，然後就這麼陷進去了。我個人的經驗是這樣：

在1998年，也就是27年前，那時候我還不是律師。那一年，我剛錄取博士班，中午要回家跟爸媽說這件事時，發現氣氛不太對。媽媽在哭，哥哥則是暴怒，一心想要出門匯款。我問了一下情況，才知道哥哥因為想要整合信用卡債務，有人跟他說可以幫忙貸款，但是需要先付手續費。為了這件事，他已經連續匯款15萬，這15萬都是他跟同事借的，但是詐騙跟他說，因為我哥哥的操作失誤，必須再匯5萬元，才能順利貸款。知道這件事以後，我當下覺得是詐騙，於是我不准他出門去匯款。

我苦口婆心的跟他說，這是詐騙，你的貸款不會下來，但是你被騙的金額會越來越多。他跟我信誓旦旦的保證，只要再一筆，他們就會匯錢。我跟他說，不可能，你只會再被騙一次。沒想到，他聽到這些話，怒不可抑。我把沙發推到門口，就坐在上面，跟我哥說，你要去匯款，就從我身上踏過去。他看我這樣，更加生氣，直接對我拳腳相向，我就讓他這麼打，完全沒有還手。媽媽在旁邊看到我們兄弟這樣，只能一直哭。時間大概幾分鐘，他突然停手，也哭著跑進自己的房間。接著，我聽到他把房間上鎖，然後把啤酒瓶打破。我聽到這個聲音，衝向他的房間，踢破房門，把碎酒瓶奪下來。最後，我的手腕多了一個疤。

他被我嚇呆了，不知道我這種文弱書生，怎麼可能會做這件事。但是這件事也讓他冷靜下來。他這時候情緒才開始釋放，慢慢接受自己被騙了的事實。

詐騙，有許多起於熟人，我們會覺得朋友不會騙我們，也相信朋友是好意介紹我們賺錢。因此，在信任的情況下，心想如果真的出問題，朋友總是會一肩扛起，沒想到竟然竟然會這樣。心裡不捨的，不是只有錢，而是一種信任被傷害的感覺，甚至比被騙錢更痛。

他們的手法，通常會透過些微的獲利開始，可能是虛擬貨幣，可能是當下正紅的投資標的，例如黃金。然而，這種所謂的「獲利」，要不就永遠拿不到，只有在帳面上看到，要不就是不斷的要求我們再繳「違約金」「手續費」等等謊言，拖延拿到錢的時間。

這時候，被害人為了他們「承諾的獲利金額」，不斷拿錢，先從身邊的人開始，再到銀行借款，把自己的房子拿去抵押。他們會在帳面上讓被害人看到不斷累積的金額，但事實上什麼都沒有，拿到的微薄「獲利」，甚至是別的受害者給我們的錢。最後，走到了地下錢莊。

他們會介紹地下錢莊，被害人也可能走投無路，自己去找借錢管道，心想就算利息超過300%，畢竟是短期借貸，只要配合再匯一筆，獲利就會下來，可以還得起，況且，如果這次不匯款，之前已經交付的金額不就沒了嗎？

「對，我可能被騙，我也知道我很傻，但是我只剩下這個希望了，你可以不要打碎我的美夢嗎？」

我哥當時是這樣，很多沒辦法繼續的人也是這樣，就是一種絕望。

那麼，遇到這種惡質的借款人，被害人能怎麼做？

首先，我們要確定一件事，我們是受害者。欠債還錢沒問題，也是自己不夠小心，才會被騙。但是，我們沒有義務付出這麼多的利息，更沒必要接受這種威脅或恐嚇，甚至暴力對待。

其次，如果是私人借貸，民法現在的利息規定，年利率不能超過16%，超過的部分可以拒絕給付。當舖業的年利率，最高不得超過30%，最多再加上借款金額5%的倉棧費（保管費）不能額外收取其他費用。超過部分，一樣沒有義務給付。

當然，如果是非法的地下錢莊，他們當然不會在乎法律規範，動輒就是100-300%以上的利息，還會搭配各種暴力手段討債。那麼，這時候就可以提告重利罪，或是加重重利罪。重利罪，就是乘他人急迫、輕率、無經驗或難以求助的情況下，提供金錢或物品，並收取顯不相當的重利。 討債的時候，利用暴力手段，甚至不能易科罰金。所以遇到這種狀況，可以向警察提告，也可以拒絕負擔高額利息。

說這麼多，就是想跟受到詐騙，或是被迫借高利貸的朋友說：

不要放棄。

如果是銀行債務，就做更生協商；是高利貸，就提告重利，減去利息。畢竟人生總是不斷在闖關，遇到問題我們就想辦法解決；解決不了，那就是先讓自己逃跑休息，至少慢慢把本金還掉，人生這麼長，一定可以有答案的。

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