遭辱「不管怎麼看都是妓女」 明日花綺羅公開噁心私訊

明日花綺羅近日被爆和韓男團THE BOYZ成員周鶴年私會。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV前女優明日花綺羅近日被爆和韓男團THE BOYZ成員周鶴年私會，不僅流出2人當街擁抱照片，更涉嫌性交易，男方傳遭所屬經紀公司宣布退團。對此，明日花綺羅透過直播否認賣春，更強調沒與周賀年發生關係。

明日花綺羅於社群直播澄清此事，表示5月29日當天參加完友人的生日派對後，收到一位認識已久男性友人邀約出席飯局，自己完全不知道周鶴年在場，她表示：「我不知道周鶴年會來，甚至之前根本不認識這個人，也沒有人跟我說『周鶴年在，妳趕快過來』，我無法理解為什麼會演變成像是性交易的說法。」

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4日明日花綺羅也透過事務所發表聲明，針對媒體爆她賣春行為作出嚴正否認，今（6）日凌晨更在IG曬出限動截圖發出怒吼，表示收到網友謾罵私訊「不管怎麼看都是妓女」等語，令她忍無可忍才公開內容。

在明日花綺羅公開截圖，她除了被謾罵「不管怎麼看都是妓女」，還有「你這種穿得像妓女一樣的慰安婦，請快點去死，免得讓其他人蒙羞」，有網友挺身護她，建議明日花綺羅趕緊報警並提告。

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