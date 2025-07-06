超神扯！曾雅蘭網購超商取貨 開箱買到「空氣」

曾雅蘭網購到超商取貨，竟發生裡面空無一物（圖右），令她超傻眼。（翻攝自曾雅蘭臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人曾雅蘭替小孩網購軟糖，開心到超商取貨付款，沒想到拿到包裹竟是空箱子，她超傻眼怒斥：「完全沒東西！真的是太神扯了！」懷疑遭詐騙，表示真的很生氣。

曾雅蘭5日晚天氣沖沖在臉書發文曬出箱子裡空無一物，她說：「全沒東西！真的是太神扯了！第一次遇到這種情況。」透露上個月底幫女兒下單買2盒軟糖，超商取貨付款，「下單前還有跟賣家聯絡，昨天收到取貨通知，今天到超商取貨。」

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取貨時拿到包裹，曾雅蘭第一直覺是怎麼那麼輕，該不會裡面什麼都沒有吧？！當下，她還跟店員說怎麼這麼輕怪怪的，心想：「我沒有付款也沒辦法拆包裹確認，不能到貨不取，如果沒問題也對賣家不好意思，會不會是我錯覺，所以沒想太多也就付款了。」

接著，曾雅蘭立馬在車上就直接錄影開箱，果然真的沒東西，「我整個超傻眼，立刻衝進便利商店看能不能請店員取消支付，但答案是不行的，因為系統已經結單就沒辦法，超商店員說，他拿到包裹是也覺得輕的很怪，現在唯一辦法只能跟賣家聯絡，看是不是忘記放東西還是真的被詐騙，再申訴。」

曾雅蘭最後還好心說，真的有忘記放東西怎麼誇張嗎？箱子這麼輕裡面連張紙都沒有，出貨時沒感覺嗎？她表示，已經私訊賣家也跟奇摩拍賣信件聯繫.....現在整個好生氣，「心情很難平復

我是不是被詐騙了？！」

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