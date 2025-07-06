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颱風來襲盧秀燕挨批北上掃街 名嘴汪潔民諷選總統？

台中市長盧秀燕形容這2天下很大的雨，「像用倒的！」（資料照，記者蔡淑媛攝）台中市長盧秀燕形容這2天下很大的雨，「像用倒的！」（資料照，記者蔡淑媛攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕受丹娜絲颱風影響，台中市這2天傍晚下起大雷雨，市區下起強降雨，造成多處積淹水，昨（5）日傍晚大市長盧秀燕原訂為藍委羅廷瑋站台，也因大雨停辦，在水退後轉往北區淹水民宅視察。雨再度造成市府旁文心路、台灣大道水淹小腿肚，逢甲夜市、北區健行路整排民宅也淹水，

由於台中市區4日起連續2天大雷雨，向上路麻園頭溪沿線傳出積水引起民怨，麻園頭溪水位大漲，大浪還翻過路面，民眾質疑「中港路（台灣大道）、文心路、忠明南路排得像水庫洩洪一樣，台中根本無政府了吧？」，有人甚至哀號說：「台中豪大雨特報，市政府旁邊大淹水，大家乾脆脫鞋走路，盧秀燕有看到嗎？可不可以不要再到台北掃街？」

今（6）日受到「丹娜絲」颱風及外圍環流影響，雨勢將由南往北逐漸增加，上半天的降雨主要在中南部、東半部地區及北部山區，下半天北部平地也會有雨。（圖擷取自中央氣象署）今（6）日受到「丹娜絲」颱風及外圍環流影響，雨勢將由南往北逐漸增加，上半天的降雨主要在中南部、東半部地區及北部山區，下半天北部平地也會有雨。（圖擷取自中央氣象署）

今（6）日一早，資深媒體人、電視名嘴汪潔民在臉書沒點名盧秀燕，但說：「這個人，上次颱風要來@美國，這次颱風要來@台北，新光三越爆炸@日本；五口之家出事，她說中央，台積電沒土地，她說中科，她選總統，國民黨立委羅廷瑋可以當行政院長哦？！」

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