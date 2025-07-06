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娛樂 最新消息

45歲日星陳屍家中 生前傳遭母虐待遺體腐壞

遠野凪子上月底在社群坦承自己罹患憂鬱症。（翻攝自IG）遠野凪子上月底在社群坦承自己罹患憂鬱症。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕45歲日本女星遠野凪子拍過《鈴蘭》，也參與高分經典神劇《勝利即是正義2》、《世界奇妙物語》演出，演技精湛的她還曾經被日本網友票選為演藝界十大「惡女」之一，3日晚間被發現在東京住家身亡

日媒報導，遠野凪子陳屍家中鄰居聞訊全都嚇壞了，且因天氣炎熱，遺體已嚴重腐敗，需以DNA鑑定才能確認身份；更有一說遠野凪子傳出死訊前，曾在IG承認罹患憂症，長年飽受厭食症所苦，更被母親虐待，但此消息未獲證實。

遠野凪子傳出死訊前曾在上個月26日透露自己罹患憂鬱症，隔日又發布一段自己用煎鍋燉雞肉的影片，語氣平靜解釋作法，沒想到卻成了她人生最後一篇貼文。警方目前初步判斷沒有他殺可能性，只是還在確認死者身分。

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