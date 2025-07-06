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曾之喬甜坐辰亦儒大腿 夫妻放閃日常曝光...認「隨便拍都美」是誤解

曾之喬（右）坐辰亦儒大腿放閃。（翻攝自Instagram）曾之喬（右）坐辰亦儒大腿放閃。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾之喬和辰亦儒愛情長跑多年，2020年1月戀情修成正果，今年農曆新年前產子當媽。她婚前婚後鮮少放閃，昨在社群公開拍彌月餅乾的花絮影片，意外曝光坐在辰亦儒大腿上的放閃畫面，讓不少網友直喊：「被閃瞎了！」

曾之喬（右）坐辰亦儒大腿放閃。（翻攝自Instagram）曾之喬（右）坐辰亦儒大腿放閃。（翻攝自Instagram）

曾之喬表示，原本想以拍照的方式，向大家分享兒子「甜蜜」的禮盒，笑說：「但因為錯判陽光強度、感覺就是不對，怎麼拍都不滿意，幾個小時後，決定改成拍攝成這一支『很長』影片。（所以不要再誇我怎麼能『隨便拍都美』，真相是有時候我很努力拍很久，照片還是不美），鏡頭有夠多的，剪超久。」對於剪出來的影片，她覺得相當有趣，希望粉絲可以將影片看完，笑稱「有點荒謬的幽默感」。

曾之喬當新手媽媽半年。（翻攝自Instagram）曾之喬當新手媽媽半年。（翻攝自Instagram）

曾之喬試了不下5個場景，無奈拍出來的效果都不滿意，後來突發其想到戶外拍攝，搞笑自嘲是「女神（經病）」。她坦言，其實只是想將餅乾禮帶到咖啡廳的戶外座位區享用，但她到店家時已近打烊時間。巧合的是，她竟在店裡巧遇老公辰亦儒，夫妻倆開心同框，她還坐在辰亦儒的腿上，辰亦儒的手則將她環抱，笑稱在「把妹」，畫面十分甜蜜。最後她將餅乾帶回家享用，直喊：「阿姨不想再努力了。」

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