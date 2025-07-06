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娛樂 最新消息

北影名單花9小時出爐！港導張之亮盛讚「台灣電影多元大膽」

〔記者鍾志均／台北報導〕香港導演張之亮今年受邀擔任「台北電影獎」評審團主席，帶領馬來西亞導演張吉安及11位複審評審，選出最終得獎名單。張之亮提到將自己放空，大讚台灣電影很多元化，演員大膽、勇敢很多，言談中對台灣作品大力讚賞。

李亞梅（左）、導演張之亮說明北影評審內幕。（記者王文麟攝）李亞梅（左）、導演張之亮說明北影評審內幕。（記者王文麟攝）

張之亮1986年以執導電影《中國最後一個太監》開啟導演之路，作品以刻畫人性與社會議題著稱，曾以《籠民》獲香港電影金像獎最佳導演，代表作之一的《飛越黃昏》於本屆北影放映。

問到如何看現代的台灣電影、演員，張之亮形容台灣演員非常自然，面對鏡頭一點壓力都沒有，尤其《破浪男女》、《金魚缸小姐》等都有大尺度演出，直說香港演員很少有這樣的演員，覺得台灣演員進步很多。

對於台灣電影的多元化，張之亮舉例，《大風之島》的剪接師秦岳志是日本人，拿下影帝的萬洛隆甘迦也不是台灣人，充分展現台灣電影的包容性，以及發展越來越廣，另外像是入圍大贏家《鬼才之道》也勇於嘗試，都有很大的進步。

北影總監李亞梅補充，今年評審團多半很有共識，許多項目在第一輪投票都過半數勝出，自早上10點討論到晚上7點，近9小時，評審之一的蔡健雅更主動建議，每當一個獎項投票出爐，大家都要鼓掌給予鼓勵，是今年評審一大特色。

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