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娛樂 最新消息

温昇豪砸9千萬拍醫療劇 辛酸認「不可能回本」：至少賠一半

温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪籌拍醫療劇《整形過後》4年，去年底正式殺青，他5日以Honda品牌好友身分現身重機展，喜曝影集最快在年底、最慢明年農曆年前會和觀眾見面，他透露花了9千萬拍攝，直言：「一定虧錢！」只希望能壯大聲量，感性表示：「這是非常多人一起創作的心血，我們都很期待被看見。」

温昇豪擔任《整形過後》監製，找來張榕容、安心亞及韓星李廷鎮主演，卡司十分強大，為了實現10集、近億元的高規格製作，温昇豪自掏超過八位數資金，目前已經在後製階段，播出平台也在洽談中，他說：「每一家平台都想要，但是要競價，要挑一個最好的，都在談。」

温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）

温昇豪對作品相當有信心，他大讚：「真心不錯！」透露預算沒超標，控制在9千萬左右，坦言對於「回本」完全不抱希望，「太辛苦，台灣有將近40部戲賣不出去，我不求回收，因為一定虧錢，只是我希望在虧錢的狀況下，至少聲量要做出來，因為片擺越久，也還是虧錢，其實很慘，我是希望戲趕快上，股東們也很支持，他們不計較回收多少，不要血本無歸」。

至於有無可能打平？温昇豪堅定說：「不可能打平，9千萬怎麼可能打平，台灣市場能夠有3千萬就很了不起。」他已有心裡準備，《整形過後》至少會賠一半以上，「賠了沒關係，至少把市場打開，讓觀眾有不一樣的觀影經驗，這是我們想像的附加價值」。

温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）温昇豪以品牌好友身分出席重機展。（Honda Taiwan 提供）

温昇豪也分享對重機的熱愛，笑說：「小時候受電影《天若有情》﹑《烈火戰車》影響超深，當時只能騎150cc，還會偷偷改車改到像重機一樣，今天來看到這麼多車，就像看到童年夢想實現一樣開心！」他18歲愛玩改裝車，曾因耍帥壓車，不慎「犁田」慘摔，導致右腳踝骨裂，拄拐杖2個月，笑喊現在重機反而騎得慢，自嘲：「越老越怕摔。」

温昇豪自曝沒有車友，笑說：「因為我技術不好，怕摔。」每當回南部，他就會和爸爸、哥哥一起騎重機，「南部車比較少，在台北我反而沒在騎，尤其山路我不敢騎，我覺得是我個人問題，我以前摔車很多次，現在重機反而騎很慢，還被普通機車超過」。

温昇豪目前擁有5輛重機，最貴一台市價約130萬元，認為重機對他而言不只是單純的愛好，而是與爸爸、哥哥之間最重要的共同話題。15年前父親60歲生日時，他送了一輛重機當作生日禮物，圓了父親年輕時的夢想，「我很開心，在爸爸60歲時，送他一個從小就很想要的東西」。

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