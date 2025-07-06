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娛樂 最新消息

于子育「北影」獻唱翻車挨轟 發文道歉：我沒唱好

〔記者鍾志均／台北報導〕「錦繡二重唱」出身的于子育（藝名「琇琴」）昨（5）受邀在「台北電影獎」頒獎典禮獻唱，致敬「電影中的她」，豈料歌曲沒表現好，音準飄忽，引來網友直呼「琇琴翻車了」、「大型車禍現場」，稍早她在臉書發文致歉，認了「對。我沒唱好。」直言是慘痛的經歷。

于子育發文道歉，認了在北影獻唱表現不佳。（翻攝自臉書）于子育發文道歉，認了在北影獻唱表現不佳。（翻攝自臉書）

于子育曾和錦雯共組「錦繡二重唱」，不少夯曲像是《情比姊妹深》、《明天也要作伴》等是歌迷心中金曲，只是在北影典禮舞台上，于子育向觀眾抱歉，表示演出表現不好，沒做到應有水準，直言非常難過。

于子育搭上最夯話題，表示7月5日沒有世界末日，反而是自己的末日，透露當時收到台北電影節邀約擔任演唱嘉賓，二話不說就答應，她在典禮中演唱《孤味》、陳綺貞《盡在不言中》、洪佩瑜《同款》等經典歌曲，卻顯得有些吃力，引來網友批評。

部分網友毒舌表示「演戲、唱歌二擇一，不可能兼得」、「看來準備功夫不夠」，而她道歉貼文一出，不少網友在留言區安慰表示「人非聖賢！別太在意」，希望她下次有機會再雪恥，也有人肯定她是「實力派歌手」，對於一時失手不必在意。

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